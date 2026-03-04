André Jardine y el América se caen a pedazos; pieza fundamental para el tricampeonato se va de México

André Jardine y su cuerpo técnico antes de un partido de la Liga MX

Si el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX no estaba siendo el mejor para el América, parece que ahora todo puede empeorar, pues se reporta que una de las piezas claves en el tricampeonato de los azulcremas se irá de México.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el brasileño Paulo Victor, auxiliar de André Jardine en las Águilas, se va a ir de Coapa para aceptar una oferta de la Selección de Brasil Sub-20 y Sub-23 de cara al proceso para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El reportero de ESPN, León Lecanda, añade que hay un acuerdo entre Brasil y la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), el cual contempla que Paulo Victor siga con el equipo azulcrema hasta el final del Clausura 2026.

Por su parte, el medio brasileño Globo afirma que Victor será el estratega del combinado Sub-20 y Sub-23 de Brasil en el proceso olímpico. Una vez que termina la participación del América en el certamen de la Liga MX, el estratega asumirá de lleno con las categorías juveniles brasileñas.

Paulo Victor ya ha sido entrenador. Fue el timonel del Palmerias Sub-20, ganando un par de títulos juveniles. En 2023 dejó su cargo en el Verdao para unirse al cuerpo técnico de André Jardine en el América.

Con el equipo con límite de edad del Palmeiras, Paulo Victor ganó la Copa Sao Paulo Junior, el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil. Trabajó y potenció a estrellas como Endrick, Estevao y Alan, entre otros.

Ya en Coapa el estratega se convirtió en pieza clave del éxito reciente del equipo milloneta, que entre otras cosas ganó un inédito tricampeonato de la Liga MX, el primero en torneos cortos del futbol mexicano.

Mientras su tiempo de dirigir a la Selección Brasileña llega, Paulo Victor seguirá como mano derecha de André Jardine en el América, que enfrenta a Juárez como parte de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas tienen marca de tres partidos ganados, dos empates y tres derrotas en lo que va del campeonato mexicano. Tienen 11 unidades y han mejorado su rendimiento con respecto a lo demostrado en el inicio de las acciones.

aar