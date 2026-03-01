En América señalan al culpable del mal paso del equipo en la Liga MX: “el responsable es...”

Jugadores del América tras la derrota ante Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX

El América viene de una dolorosa goleada en contra de 4-1 a manos de los Tigres en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Tras el duelo, en el interior del equipo azulcrema revelaron al culpable del mal momento que viven.

En conferencia de prensa postpartido, el entrenador americanista, André Jardine, asumió la completa responsabilidad de lo que sucedió en la cancha del llamado Estadio Azul, en donde el cuadro de la UANL se llevó los tres puntos.

“La responsabilidad es completamente mía. El DT entrena jugadores, plantea el partido, decide quién juega y quien no. Cuando un jugador no juega bien la responsabilidad es mía”, indicó ante los medios el estratega brasileño.

Antes de la media hora de juego el América estaba perdiendo 0-2. En un momento descontaron 1-2, pero solo fue en espejismo, pues el conjunto Incomparable anotó dos dianas más para sellar la goleada en la capital.

Obviamente la afición de las Águilas no quedó contenta con el resultado, por lo que el estratega mandó unas palabras para tratar de tranquilizarlos.

“El mensaje a nuestra afición es que a lo largo de estos tres años creo que construimos algo de crédito para decirles que América va a estar al frente, va a estar en las últimas instancias”, agregó.

Sobre el desempeño de su equipo en la cancha del Ciudad de los Deportes, el timonel del América comentó que es una actuación para olvidar. Los Tigres, al mando de Guido Pizarro, estuvieron todo el partido en mejor forma y dominaron el encuentro de inicio a fin.

“Es un partido para olvidar. Prácticamente nada nos sale y se cometen errores contra un equipo que no perdona. Es un juego para analizarlo más en frío, no ahora y tratar de sacar muchas conclusiones. Admito que hoy hicimos un mal partido y esto se nota. Ante Juárez vamos a presentar una mejor versión y este partido se queda en el pasado”, explicó.

Para terminar, André Jardine habló sobre las ausencias en su plantilla. Primero señaló que el capitán Henry Martín no estuvo como precaución y que Alejandro Zendejas está cada vez más cerca de regresar, aunque ante Tigres no era el momento perfecto.

“Lo de Henry tuvo una mala suerte en la semana. Se le cargó el músculo y decidimos no arriesgar por la secuencia que viene de partidos. Lo de Zendejas está muy cerca, ya está entrenando, pero también somos prudentes”, dijo.

