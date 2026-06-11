Novedades en el frente en la víspera de la justa

Llegó la hora. México arranca el tercer mundial en su historia y se convierte en el único país en albergar tres justas veraniegas, también asegura que el Estadio Azteca sea aún más histórico. En los años 1970 y 1986 son las otras dos ediciones en las que el país se convirtió en el anfitrión de dicho evento.

Desde esos años hasta la fecha han cambiado muchas cosas, sobre todo la de cuantos equipos participan en el evento. Se ha pasado de 16 a 24 y ahora 48 selecciones que buscarán el título más importante del futbol mundial.

En esta ocasión le tocará a México compartir sede con Estados Unidos y Canadá. El centro de la justa se ubicará con los vecinos del norte, pues en el país solamente se disputarán 13 partidos y en el de la Hoja de Maple 10.

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Lo que la FIFA le dio a México fue el partido inaugural y su rival en turno será Sudáfrica, país al cuál ya había enfrentado y precisamente también en una inauguración, por lo que lo hace más relevante, ya que es la primera ocasión en la que se repite el primer encuentro.

México suele chocar contra un muro cuando le toca disputar el primer partido de un Copa del Mundo. De las siete ocasiones anteriores, el balance del Tricolor es de cinco derrotas y dos empates en el duelo que puso en marcha un Mundial. El Tricolor tiene otra oportunidad hoy.

El objetivo mexicano se ha convertido en una obsesión para muchos y esa es alcanzar al menos los cuartos de final. Ese ha sido el techo de su selección en los mundiales, alcanzado como anfitrión, en 1970 y 1986.

Se quedó en los octavos de final en siete mundiales consecutivos, de 1994 a 2018, y se despidió tras la fase de grupos en Qatar 2022.

Con un plantel que combina veteranía en el atacante con Raúl Jiménez y nuevos talentos, como el volante Gilberto Mora, los locales confían en alargar la racha de buenos resultados en debuts mundialistas: el equipo acumula siete torneos consecutivos sin perder. Un buen comienzo es, por tanto, vital para calmar los nervios locales.

En su tercera etapa como técnico de México, Aguirre ha mejorado el nivel del Tricolor y llega al Mundial inmerso en una racha de siete partidos sin perder. La última derrota fue ante Paraguay en noviembre.

“Puede ser un día histórico para muchos de nosotros. Difícilmente vivirán otro Mundial en México. Va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas”, dijo Aguirre, quien jugó con México como local en el Mundial de 1986. Esa Selección Mexicana no disputó el partido inaugural del torneo, pero sí alcanzó a los cuartos de final.

Javier Aguirre, director técnico de la Selección mexicana ı Foto: Especial

México perdió sus partidos del día inaugural en 1930, 1950, 1954, 1958 y 1962, y empató en 1970 (en casa) y 2010.

Algunos de esos torneos tuvieron partidos que comenzaron de manera simultánea el día inaugural, como en Uruguay en 1930, cuando Francia venció a México 4-1 mientras Estados Unidos derrotó a Bélgica 3-0.

En el Mundial de 1986, el campeón defensor Italia disputó el partido inaugural del torneo contra Bulgaria, un empate 1-1 en Ciudad de México. La Selección Mexicana jugó su primer partido de la fase de grupos dos días después y logró una victoria 2-1 sobre Bélgica.

Aguirre y Hugo Broos, un exinternacional belga que ahora es el entrenador de Sudáfrica, jugaron uno contra el otro ese día.

“Recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego, la confianza que teníamos y sentíamos que ese partido (contra Bélgica) no iba a ir mal” recordó Javier Aguirre, en conferencia de prensa.

Broos, quien fue nombrado en mayo de 2021, llevó a Sudáfrica a su primer Mundial en 16 años y también aseguró un tercer lugar en la Copa Africana de Naciones de 2023.

Una de las ausencias más resonantes sería la del volante Edson Álvarez, uno de los capitanes del equipo pero quien ha perdido ritmo desde que fue sometido a una cirugía en el tobillo, junto a Alexis Vega y Mora.

La principal duda recae en el arco, ya que todavía no ha decidido si apostará por Raúl Rangel, quien se ganó la titularidad desde inicios del año, o por la veteranía de Guillermo Ochoa, quien acude a su sexto Mundial.

FIFA está cobrando precios récord en los 11 estadios de Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. Utiliza precios dinámicos y los ha elevado repetidamente desde el otoño boreal pasado, cuando las entradas salieron a la venta.

El presidente Gianni Infantino, defendió esos precios por considerados acordes con el mercado estadounidense. Pero han surgido críticas por precios de lista que han llegado a cifras de cinco dígitos en dólares. En la víspera del torneo, las entradas para 29 partidos estaban agotadas (con asientos para sillas de ruedas disponibles en algunos casos) y a 75 aún les quedaban entradas, incluidas ambas semifinales, los cuatro duelos de cuartos de final, cinco cotejos de octavos de final y 14 de los 16 encuentros de la nueva ronda de dieciseisavos.

Eso se suma a entradas de la fase de eliminación directa que aún no se han puesto a la venta y que no estarán disponibles sino hasta que la FIFA sepa qué equipos han avanzado a partidos específicos.

Muchas de esas entradas disponibles están en los niveles de primera y segunda categoría, de precios altos, que añadió en abril.

Había disponibles varios cientos de butacas, todas con precios de cuatro dígitos, para la semifinal en Arlington, Texas, pero apenas un poco más de 20 estaban a la venta para la semifinal de Atlanta en el sitio oficial de entradas de la FIFA.

A ROMPER LA ESTADÍSTICA

Por Alejandro Ayala

PREVIO al debut de México en la Copa del Mundo 2026, el entrenador nacional Javier Aguirre comentó en conferencia de prensa que ya tiene “estructurado” el 11 titular para enfrentar a Sudáfrica en la cancha del Azteca, además que espera darle al país su primer triunfo en un duelo inaugural del certamen.

“Hay que romper la estadística, intentarlo, darle confianza a los chavos. Es otro motivo más para salir a ganar el partido. Esperamos mañana romper con esa estadística”, dijo Aguirre cuando se le mencionó que el Tricolor nunca ha ganado en los sietes partidos en los que ha inaugurado una Copa.

México y Sudáfrica ya se enfrentaron en el primer partido del máximo torneo de la FIFA, en 2010, cuando empataron 1-1, pero en la CDMX la intención de Aguirre es salir a ganar sin importar los jugadores que estén en el campo, pues para el estratega todos están capacitados para este evento.

“No he hablado con ellos del 11 titular, los 26 están muy ilusionados, saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos y no tengo ninguna duda de que lo harán bien tanto en la portería como el lateral, en la media y delantera”, dijo Javier Aguirre ante la prensa.

Además del Vasco, el entrenador de la Selección de Sudáfrica, Hugo Broos, también atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa, en donde aseguró que el Tricolor es el mejor rival del grupo, pero que pelearán por la victoria.

INFANTINO AGRADECE APOYO A SHEINBAUM Y SE RINDE ANTE EL AZTECA

Por Enrique Villanueva

EL PRESIDENTE de la FIFA, Gianni Infantino, mandó un mensaje de agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, previo al inicio del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, al que llenó de elogios y se refirió como “bendecido”.

“Quisiera agradecer a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, todo su Gobierno, la administración, los gobernadores, alcaldes, la gente de México que nos hace vivir en su casa este mundial tan espectacular”, declaró el mandamás del ente rector del balompié a nivel internacional.

También agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, las máximas autoridades de los otros dos países sede.

EL DIRECTIVO posa en el Estadio Ciudad de México, ayer. ı Foto: Especial y Mexsport

No escatimó en elogios para el Estadio Azteca, al resaltar que es el primero en la historia en recibir tres inauguraciones mundialistas.

“El único estadio que tendrá tres inauguraciones, una catedral del futbol, y es definitivamente un lugar del mundo bendecido por los dioses”, describió el suizo-italiano.

El presidente recordó algunos de los momentos más memorables que han ocurrido en el Estadio Azteca en Copas del Mundo, como las coronaciones de Pelé (1970) y Maradona (1986), además del gol de tijera de Manuel Negrete contra Bulgaria.

Gianni Infantino aseguró que el renovado Estadio Azteca tiene un rol fundamental.

“Tres países como México, Estados Unidos y Canadá trabajando conjuntamente para organizar el mayor evento del mundo demuestra que, cuando queremos, lo podemos hacer. Creo que la magia del Azteca ha jugado un papel importante”.

El titular se mostró convencido de que el Mundial 2026 tiene todos los ingredientes para ser uno de los más espectaculares de la historia, pues los aficionados y futbolistas vivirán diversas circunstancias y climas.

“Absolutamente creo que va a ser uno de los Mundiales más espectaculares de la historia. Es muy difícil ver quién puede ganar. Va a ser espectacular porque tendremos equipos que juegan en distintas partes de los tres países: altura en CDMX, clima tropical en Miami; hay grandes diferencias”, sentenció.

Comienza la fiesta ı Foto: Especial

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