Luis Chávez, el único jugador de la actual Selección Mexicana con gol en una Copa del Mundo

Luis Chávez en un juego de México antes del debut en el Mundial 2026

De toda la nómina de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 el mediocampista Luis Gerardo Chávez es el único que ha anotado gol en la máxima cita del futbol.

Originario de Ciudad Guzmán, Jalisco, el canterano de los Xolos de Tijuana es dueño de una zurda prodigiosa, capaz de poner a soñar a un país entero, como lo hizo en Qatar 2022 com un golazo de tiro libre en la primera fase ante Arabia Saudita.

Luis Chávez no se fue a Europa para mejorar su nivel?



Le metió este gol a Arabia y desapareció de la faz de la tierra



pic.twitter.com/yQY9t4oHgk — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) March 24, 2026

Su diana, la primera de tiro libre de México a lo largo de 17 participaciones en Mundiales, regresó la ilusión a los aficionados de pasar a a octavos de final, pero lamentablemente el Tricolor quedó eliminado en ronda de grupos.

Tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en la Copa Oro 2025, el mediocampista vivirá su segunda Copa del Mundo y al parecer con un rol protagónico, pues es un elemento bien considerado por el cuerpo técnico del Tri.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico esperaron a Chávez, quien aunque tuvo pocos minutos en la campaña con el Dinamo Moscú, respondió a la confianza con gol en el último juego de preparación ante Serbia.

Luis Chávez en el México vs Serbia, último amistoso antes de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Mexsport

Las esperanzas de gol de México en el Mundial 2026

Varios jugadores que estuvieron en Qatar 2022 repiten en Norteamérica 2026, pero ninguno que no sea Chávez tiene goles en Mundiales, pero sin duda eso cambiará una vez que arranquen las acciones.

En México la esperanza de gol recaen en mayor medida sobre Raúl Jiménez, delantero de 35 años que después de estar en tres ediciones anteriores por fin vivirá el certamen como el ariete estelar del Tricolor.

El ariete nacido en Tepeji del Río, quien recientemente firmó con el Wolverhampton Wanderers de la Segunda División de la Liga Inglesa, ha tenido poca participación en los Mundiales pasados.

Además, el equipo de Javier Aguirre cuenta con arietes como Guillermo Martínez, Armando González y Santiago Giménez, quienes son las otras opciones como un ‘9′ más tradicional, pero el ataque se complementa con Julián Quiñones, Alexis Vega, Roberto Alvarado y César Huerta en las bandas.

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