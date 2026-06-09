Mundial 2026: Estos son todos los medallistas olímpicos que jugarán la Copa del Mundo

La Copa del Mundo está a menos de dos días de iniciar en México, Estados Unidos y Canadá. Las selecciones participantes eligen a los mejores jugadores de su país para asistir al torneo de la FIFA en busca de llevarse el trofeo más codiciado del orbe.

En esta edición de la Copa del Mundo, 43 futbolistas que han sido medallistas olímpicos estarán participando en el torneo internacional con su selección. México lleva a ocho jugadores que se han colgado una presea olímpica y uno de ellos formó parte del equipo que consiguió el oro en Londres 2012.

Es un gran privilegio representar a nuestro país ante el mundo.



Este lunes fuimos abanderados por la Presidenta de México, @Claudiashein de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/qGujYgAz1C — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 9, 2026

Estos son los medallistas olímpicos que estarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 reunirá a 43 jugadores que han logrado colgarse la medalla de oro en algún punto en su carrera, los países que llevan medallistas olímpicos son México, España, Brasil, Argentina, Alemania, Marruecos y Francia.

Raúl Jiménez - (2012)

Jorge Sánchez - (2020)

César Montes - (2020)

Johan Vázquez - (2020)

Luis Romo - (2020)

Alexis Vega - (2020)

Guillermo Ochoa - (2020)

Roberto Alvarado - (2020)

Unai Simón - (2020)

Marc Cucurella - (2020)

Martín Zubimendi - (2020)

Mikel Merino - (2020)

Mikel Oyarzabal - (2020)

Eric García - (2020)

Pedri - (2020)

Dani Olmo - (2020)

Marc Pubill - (2024)

Eric García - (2024)

Joan García - (2024)

Álex Baena - (2024)

Pau Cubarsí - (2024)

Alex Sandro - (2012)

Neymar - (2012) y (2016)

Weverton - (2016)

Marquinhos - (2016)

Douglas Santos - (2016)

Bruno Guimarães - (2020)

Matheus Cunha - (2020)

Gabriel Martinelli - (2020)

Manu Koné - (2024)

Michael Olise - (2024)

Désiré Doué - (2024)

Rayan Cherki - (2024)

Maghnes Akliouche - (2024)

Jean-Philippe Mateta - (2024)

Zakaria El Ouahdi - (2024)

Abde Ezzalzouli - (2024)

Bilal El Khannous - (2024)

Munir El Kajoui - (2024)

Achraf Hakimi - (2024)

Soufiane Rahimi - (2024)

Lionel Messi - (2008)

Leon Goretzka - (2016)

Raúl Jiménez es el único jugador que ganó la medalla de oro en Londres 2012 con la Selección Mexicana y tendrá participación en el Mundial 2026, siendo una pieza inamovible de Javier Aguirre en su esquema, ya que es el delantero titular del entrenador mexicano.

Raúl Jiménez fue el #JugadorDelPartido tras la victoria de nuestra Selección ante Serbia. 💚



Reconocimiento al esfuerzo, la entrega y el orgullo de representar a México. 🔥#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/zz0ee8RDAq — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 5, 2026

México ya se prepara para el debut en el Mundial 2026

México tendrá la oportunidad de jugar su tercer Mundial como anfitrión y la afición comienza a ilusionarse previo al partido inaugural de la Copa del Mundo del 2026, esperando que el Tricolor haga una buena labor en el torneo internacional.

El equipo de Javier Aguirre inicia su participación en el Mundial enfrentando a Sudáfrica en el Coloso de Santa Úrsula; después se mide a Corea del Sur en la cancha del Estadio AKRON y, por último, se medirán ante su similar de Chequia para su último compromiso en la fase de grupos.

Con una nueva generación de jugadores que disputarán su primer Mundial, México afrontará un reto y tendrá la compañía de su gente en todo momento para llegar lo más lejos posible en el torneo de la FIFA.

DCO