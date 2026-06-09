Calles cerradas y alternativas viales por el partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026

Estos son los cierres viales y alternativas por el partido México vs Sudáfrica, inaugural del Mundial 2026.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 se inaugurará, por tercera vez en su historia, en nuestro país. El Estadio Ciudad de México, ubicado al sur de la capital, será sede de la ceremonia de apertura y del juego inicial, entre México y Sudáfrica. Por ello, las autoridades de la CDMX ya se prepararon con algunos cierres viales y aquí te contamos cuáles son.

El partido entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio, será el evento deportivo más importante del año en nuestro país. No solo es el debut en la Copa Mundial de nuestra Selección, sino que es la apertura del evento internacional, que recibirá miles de visitantes nacionales e internacionales en un estadio que ha sido histórico para estos torneos.

Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, las autoridades de la Ciudad de México han planeado un complejo dispositivo de seguridad, con el objetivo de evitar tráfico y garantizar una movilidad fluida y segura hacia el Estadio. Te explicamos el operativo y enlistamos las calles cerradas y alternativas viales el jueves 11 de junio por el partido México vs Sudáfrica, inaugural del Mundial 2026.

Calles cerradas y alternativas viales por inauguración del Mundial 2026 en Estadio Banorte

A las 13:00 horas (centro de México) rodará el balón y comenzarán los juegos del Mundial 2026 con el partido entre México, el anfitrión, y la selección de Sudáfrica. Mientras que la ceremonia de inauguración será 90 minutos antes del juego, aproximadamente a las 11:30 horas (ídem).

Selección Mexicana, en un partido amistoso contra Uruguay. ı Foto: Reuters

Pero, ¿cómo será la movilidad ese día? La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció que implementará un complejo dispositivo de seguridad en los alrededores del Estadio Banorte, conocido como La Última Milla.

Como parte del mismo, el ingreso a esta zona estará limitado a aficionados con boleto, vehículos acreditados y residentes autorizados, mientras que la circulación en vialidades cercanas tendrá cortes temporales y ajustes conforme avance el operativo.

Selección de Sudáfrica, en un partido amistoso contra Nicaragua. ı Foto: Reuters

Calles cerradas por dispositivo La Última Milla

De esta forma, el polígono de Última Milla, es decir, la zona donde se aplicarán restricciones temporales y controles a la circulación vehicular, está delimitado por las siguientes vialidades:

Norte:

Avenida Santa Úrsula

Sur:

Circuito Azteca

Lateral de Anillo Periférico

Oriente:

Calzada de Tlalpan

Acoxpa

Avenida Las Torres

Poniente:

Avenida del Imán

Gran Sur

El perímetro contará con:

18 accesos peatonales

12 accesos semipeatonales

30 accesos vehiculares

Para llegar al Estadio se dará prioridad al acceso peatonal o bien mediante del sistema especial de transporte Park and Ride, habilitado por el Gobierno capitalino, que partirá desde distintos puntos de la Ciudad y llegará directo al Estadio.

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Ubica los puntos de Park Ride que ofrecerán un servicio especial para tu traslado al recinto.🚌

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Alternativas viales por cierre a la circulación alrededor del Estadio Banorte

Ante los cierres a la circulación el jueves 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026, la SSC-CDMX sugirió alternativas viales, para quienes transiten por las inmediaciones del Estadio.

Para quienes circulen al norte:

Avenida División del Norte

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior

Para quienes circulen al sur:

Anillo Periférico

San Fernando

Avenida Insurgentes

Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Para quienes circulen al oriente:

Avenida División del Norte

Avenida Miramontes

Eje 3 Cafetales

Canal Nacional

Para quienes circulen al poniente:

Avenida Aztecas

Avenida Universidad

Avenida Insurgentes

Avenida Revolución

Finalmente, la SSC-CDMX recordó que las actividades mundialistas en la Ciudad de México estarán resguardadas por 56 mil 320 policías, distribuidos entre el Estadio Banorte, el Zócalo capitalino, donde se instalará el Fan Fest y las demás sedes de los eventos de este tipo.

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