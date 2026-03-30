Clara Brugada presenta balance tras reinauguración del Estadio Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que el operativo de seguridad y movilidad aplicado el sábado 28 de marzo, derivado de la reinauguración del Estadio Ciudad de México, se realizó con éxito y sin incidentes entorno a la última milla, al presentar un balance general favorable como parte de las tareas previas de organización rumbo a la Copa Mundial de Futbol.

“El Gobierno tiene una responsabilidad, que es garantizar que todo lo que ocurre antes de la “Última Milla” funcione de manera adecuada. Nos referimos a la movilidad, a la seguridad del entorno, a la atención ciudadana y, sobre todo, a las obras que nos tocó llevar a cabo previa al día sábado”, aseguró.

Subrayó que lo que se propuso y se planeó desde el Gobierno por medio de este operativo interinstitucional al exterior del estadio, se llevó a cabo a cabalidad, “En la responsabilidad que nos toca, que es afuera del estadio, en general vemos un balance favorable”, recalcó.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina lamentó el fallecimiento de una persona al interior del estadio durante el partido del sábado y reiteró su solidaridad a sus familiares, y añadió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Clara Brugada informó que el despliegue institucional se cumplió de manera satisfactoria, pues permitió movilizar 69 mil 500 personas por medio de transporte público, una acción que -resaltó- es la primera vez que se aplica en un evento deportivo de esta magnitud.

“Es la primera vez que se lleva a cabo un evento deportivo en este lugar, en este estadio, en donde no llegan (los aficionados) en transporte privado, sino que se utiliza solo transporte público”.

Indicó que el operativo del sábado en la llamada Última Milla, al exterior del estadio Ciudad de México, representa un ensayo general de la serie de tareas que realizará el Gobierno capitalino durante la celebración del Mundial, en junio próximo.

En ese sentido, hizo un reconocimiento a todas las instituciones y trabajadores que participaron en el despliegue operativo, en el cual no se presentó ningún tipo de incidentes al exterior del estadio.

“Hay que resaltar algo, que no se presentó afuera ningún incidente, ni de robo, ni de riña, ni ningún otro que ameritara alguna acción urgente de la autoridad”, enfatizó.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, señaló que la evaluación realizada permitirá fortalecer las acciones y estrechar mayor coordinación con el gobierno de México y las instancias organizadoras para perfeccionar lo realizado en los siguientes encuentros y para que en junio se lleve a cabo el mejor mundial en la capital del país.

Informó que se desplegaron más de 8 mil 800 policías en toda la ciudad, coordinados con más de 2 mil elementos de las fuerzas federales (Defensa, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana); se distribuyeron más de 4 mil 600 elementos de las distintas agrupaciones de la SSC alrededor del estadio y al interior hubo 2 mil elementos de la policía auxiliar realizando labores de vigilancia en entradas, gradas y accesos a nivel de cancha.

El titular de la SSC dijo que en los siete accesos peatonales a las afueras del estadio se agilizó la vialidad y que fue un éxito el uso de transporte público por parte de la población para acceder al Azteca. Añadió que los traslados del servicio RTP fueron escoltados por una motopatrulla y se brindó atención con sillas de ruedas a personas con problemas de movilidad. Reveló que mediante un operativo contra la reventa se detuvo a 17 personas por presuntamente incurrir en esta práctica.

Indicó que la Unidad Águila, con el manejo de drones de la SSC, realizó vigilancia en torno al estadio a fin de identificar actividades o conductas de riesgo; mientras que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas brindó 10 atenciones a menores, nueve a civiles y a un policía. Refirió que como parte del programa Conduce sin Alcohol se realizaron 704 “pruebas amistosas” de alcoholemia, 403 en el exterior y 291 en gradas.

Para el evento realizado en el Zócalo capitalino, donde se transmitió el juego de futbol en una pantalla gigante, Vázquez Camacho indicó que se desplegaron más de 2 mil 800 elementos en el primer cuadro del Centro Histórico.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que la dependencia a su cargo desplegó 534 elementos, en un horario de 10 de la mañana a 11 de la noche, tanto en las zonas aledañas al estadio, como en el Zócalo para atender las distintas manifestaciones anunciadas.

“Se atendió a todos y cada uno de ellos, desplegamos personal en los siete puntos de acceso, también para ayudar a dar información de cuáles serán las rutas de acceso. También todo el tema de reordenamiento en vía pública, se midió el comercio en la vía pública, en los alrededores y también aquí en el Zócalo de la Ciudad de México”, señaló.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que el operativo de transporte implementado permitió garantizar el traslado de más de 60 mil personas hacia el estadio, mediante un esquema especial que combinó servicios ordinarios y extraordinarios. Detalló que se desplegaron 289 unidades de transporte —entre trolebuses y autobuses de RTP—, así como trenes ligeros acoplados que duplicaron su capacidad, lo que permitió atender la demanda de movilidad de manera eficiente.

Señaló que el dispositivo también contempló servicios especiales como rutas de traslado y esquemas de movilidad integrados, con tiempos de recorrido que oscilaron entre 35 y 90 minutos, dependiendo del punto de origen. Asimismo, destacó que el operativo contó con el acompañamiento de la SSC, lo que permitió mantener vigilancia permanente en las unidades y garantizar traslados seguros para las y los usuarios.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, informó que, como parte de la preparación para la reinauguración del Estadio Ciudad de México, destacó la rehabilitación integral del puente peatonal que conecta el CETRAM con el estadio, el cual presentaba condiciones fuera de norma debido a su antigüedad, por lo que se retiraron más de 80 locales comerciales y se llevó a cabo un reforzamiento estructural en más de 15 columnas mediante encamisado de acero, incrementando su capacidad de carga y seguridad.

Asimismo, detalló que se repavimentaron alrededor de 10 kilómetros de vialidades en Circuito Azteca y puntos aledaños, como Avenida del Imán, y Universidad, además de la rehabilitación de dos puentes vehiculares cercanos. Añadió que se mejoró de manera sustancial el alumbrado público en todo el perímetro, incluyendo avenidas como Acoxpa, Tlalpan y Circuito Azteca, lo que permitió contar con un entorno más seguro durante el desarrollo del evento, incluso en horario nocturno.

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JVR