El Gran Desfile Mundialista: Fecha, horario y ruta

La Ciudad de México se está preparando a lo grande para la inauguración del Mundial de este 2026, por lo que durante los últimos días se han realizado diversos eventos como la Ola Más Grande del Mundo; y ahora el Gran Desfile Mundialista.

Como una de las sedes que tendrá México durante la Copa de Futbol, la capital organizó una gran fiesta para celebrar las tradiciones de la cultura mexicana que estará llena de música, baile y futbol.

Durante el Gran Desfile Mundialista forma parte de las más de mil actividades culturales y deportivas totalmente gratuitas que tendrá la capital como parte de la organización previa al mundial.

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¡Inauguramos la Glorieta Mundialista en Insurgentes, el primero de los 50 puntos de Juego Limpio rumbo al Mundial!



​Este espacio tan emblemático de lucha, movilidad y diversidad hoy se transforma para nuestra gente. En la Ciudad de México tenemos claro que ninguna fiesta… pic.twitter.com/3Ba8aHsYDC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 6, 2026

Fecha, horario y ruta del Gran Desfile Mundialista

El Gran Desfile Mundialista se realizará el sábado 13 de junio, y este comenzará a las 13:00 horas con la siguiente ruta:

Salida desde la Diana Cazadora

Recorrido de 3 kilómetros sobre Paseo de la Reforma

Finalizará en el Monumento a la Revolución

Durante este desfile se tendrán diversos elementos tradicionales mexicanos, como la presencia del Día de Muertos, danzantes prehispánicos, batucada, luchadores y luchadoras, juego de pelota, charros, y trajes típicos

También se tendrán globos con banderas de los países que participarán en el Mundial, carros alegóricos de los mundiales que han ocurrido en México, globos de las mascolatas mundialistas, y globos con la forma de Quetzalcóatl y ajolotes.

El Gran Desfile Mundialista en CDMX ı Foto: Especial

Como parte de una combinación de cultura y futbol, uno de los carros alegóricos será una ofrenda dedicada a las leyendas del futbol que cruzaron el Mictlán, con la finalidad de rendirles homenaje durante el Gran Desfile Mundialista.

Una de las cosas más esperadas de este evento es la música, pues durante el Gran Desfile Mundialista el legendario Sonido La Changa recorrerá los 3 kilómetros de Paseo de la Reforma para que la cumbia sonidera forme parte de esta celebración mundialista.

Este desfile podrá ser disfrutado de manera gratuita por cualquier persona, por lo que es recomendable asistir a cualquiera de los puntos sobre Paseo de la Reforma con anticipación.

Además; se recomienda utilizar bloqueador solar y mantenerse hidratado de manera constante, no llevar objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas ni animales de compañía.

También se recomienda no obstaculizar las áreas de circulación o evaciación, acordar un punto de reunión con familiares y amigos, y atender las recomendaciones de las autoridades del Gobierno de la CDMX en caso de alguna emergencia.

Si asistes a eventos masivos este fin de semana, atiende nuestras recomendaciones:

✅ Acuerda previamente un punto de reunión con tus familiares

✅ Identifica al personal de Seguridad y Protección Civil

✅ Usa bloqueador solar y mantente hidratado#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QObyGK3tjv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 7, 2026

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