Clara Brugada inaugura la calzada elevada de Tlalpan, ‘la primera Utopía flotante’

Al centro, la Jefa de Gobierno, durante la inauguración de la calzada flotante de Tlalpan.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el jardín flotante “Tlallipan”, una estructura elevada de 1.8 kilómetros de longitud construida sobre Calzada de Tlalpan, que conecta la zona de Pino Suárez con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Esta obra, con un costo de aproximadamente 2 mil millones de pesos, forma parte de los proyectos impulsados por el gobierno de la Ciudad de México en el marco de la Copa Mundial de Fútbol, que arrancará el próximo 11 de junio.

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Durante la inauguración, Clara Brugada definió el proyecto como una “Utopía flotante”, al señalar que busca recuperar espacio público para peatones y crear nuevas áreas verdes en una de las vialidades más transitadas de la capital mexicana.

“Habitualmente, los segundos pisos se construyen para el transporte público o privado. Este es el segundo piso para el peatón. Este lugar no es para los automóviles, es para las personas”, afirmó.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la inauguración de la calzada flotante de Tlalpan. ı Foto: Cortesía

Al inicio del evento, la mandataria capitalina realizó un recorrido e interactuó con uno de los tótems digitales que brindarán orientación y guía turística, con inteligencia artificial, a las y los visitantes. Asimismo, supervisó el sistema de videovigilancia.

El nuevo corredor consta de 1.8 kilómetros de extensión, con siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas del Valle de México, entre ellos el ajolote; asimismo, se instalaron siete pérgolas, ocho velarias, 64 módulos de descanso y nueve puentes peatonales.

Además, incorpora 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos, dos escaleras monumentales y una pantalla monumental para proyecciones cinematográficas en la que será la conexión con la futura Universidad de las Artes, actualmente en construcción.

Vista aérea de la calzada flotante en Tlalpan. ı Foto: Cortesía

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, el jardín flotante “Tlallipan” integra 620 metros cuadrados de áreas verdes, 176 árboles y más de 2 mil arbustos distribuidos a lo largo de la estructura.

La obra también cuenta con más de 900 elementos luminosos, fuentes encapsuladas diseñadas para reducir el desperdicio de agua y 64 módulos de descanso con bancas para los visitantes.

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Durante la presentación, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, informó que la construcción del jardín flotante “Tlallipan” requirió cerca de diez meses de trabajos y contó con la participación de las empresas Grupo Riobóo, Idinza y Grupo Delta.

En la ejecución del proyecto participaron, en doble turno, más de 3 mil trabajadores, quienes realizaron labores de construcción, jardinería, instalación de infraestructura urbana y acondicionamiento de espacios públicos.

El espacio permitirá el acceso de animales de compañía y fue concebido como un corredor recreativo y de convivencia para habitantes, usuarios del transporte público y visitantes.

Visitantes al jardín flotante de Tlalpan. ı Foto: Cortesía

En materia ambiental y de sustentabilidad, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, presentó un invernadero con vegetación de la zona que se riega exclusivamente con agua de lluvia.

La recuperación vegetal abarca 6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes, equivalentes al 50 por ciento de toda la superficie intervenida, donde se plantaron 176 árboles —entre jacarandas, flor de mayo, perales, encino, siempre verde y astronómicas—, más de 2 mil arbustos y más de 81 mil plantas polinizadoras como el cordón de San Francisco, tlacote, llamarada y mi península.

Asimismo, la seguridad nocturna se reforzó con más de 900 elementos luminosos, divididos en 210 postes tipo LED, 235 proyectores, 448 luminarias tipo bolardo y 40 luminarias en las pérgolas.

Brugada Molina recordó que la obra sobre Tlalpan se complementa con 34 kilómetros de ciclovía, la modernización de la Línea 2 del Metro para evitar reducciones de velocidad por lluvias, la renovación de 70 mil metros cuadrados de banquetas y la instalación de casi 7 mil luminarias viales.

Vista aérea de la calzada flotante de Tlalpan por la noche. ı Foto: Cortesía

Tras evocar antecedentes históricos de la calzada como el trazo del tlatoani Ixcóatl o la defensa soberana de 1847 por el General Anaya, la mandataria reafirmó el derecho universal al entorno urbano: “Una ciudad democrática no es donde los automóviles tienen más espacio, sino donde las personas tienen más ciudad”, concluyó, para dar paso al corte de listón y la develación de la placa conmemorativa.

Al acto protocolario asistieron, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; el coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel.

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez. ı Foto: Cortesía

cehr