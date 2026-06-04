Burna Boy se une a Shakira en la inauguración del Mundial en CDMX

La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México sin duda será un espectáculo histórico. Desde hace semanas se había confirmado que la cantante colombiana Shakira encabezaría el show con su tema “Dai Dai”, lo que generó euforia, pero ahora se confirmó que compartirá escenario con Burna Boy, uno de los artistas africanos más influyentes del momento.

La combinación de ambos promete un espectáculo multicultural que marcará el inicio del torneo más esperado del planeta; los ojos del mundo estarán puestos en el Estadio Azteca la próxima semana.

Confirmado: Burna Boy se une a Shakira en la inauguración del Mundial en CDMX

La FIFA y los organizadores del Mundial 2026 anunciaron hace unos minutos que Burna Boy acompañará a Shakira en el escenario del Estadio Azteca, este 11 de junio, durante la ceremonia inaugural de la CDMX. Se espera que el cantante nigeriano interprete algunos de sus éxitos y colabore en un número especial junto a la artista colombiana, con quien lanzó “Dai Dai”.

La presencia de Burna Boy representa un puente entre África y América Latina, dos regiones con una enorme pasión por el futbol, por lo que la apertura de la Copa del Mundo será un evento histórico y lleno de música.

¿Quién es Burna Boy?

Burna Boy, cuyo nombre real es Damini Ebunoluwa Ogulu, nació en Nigeria en 1991. Se convirtió en una figura clave del afrobeat moderno gracias a discos como African Giant y Twice as Tall, este último ganador del Grammy a Mejor Álbum Global en 2021.

Su música combina ritmos africanos con influencias internacionales, lo que lo ha llevado a colaborar con artistas como Ed Sheeran y Beyoncé. Además, en 2023, se presentó junto a Anitta en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, durante la final de la Champions League.

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