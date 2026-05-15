Mundial alista medio tiempo con Madonna, Shakira y BTS

LA FINAL de la Copa del Mundo contará con un espectáculo de medio tiempo repleto de estrellas, encabezado por Mado-nna, Shakira y la banda de k-pop BTS.

La FIFA anunció que, por primera vez, la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el 19 de julio, incluye un concierto al estilo del Super Bowl.

El organismo rector del futbol indicó que la presentación respaldará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que recaudará 100 millones de dólares para ayudar a que los niños accedan a la educación y a este deporte.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó que reunirá “la música y el futbol en el escenario más grande del deporte por una causa muy especial”.

El Tip: LA FINAL del Mundial de Clubes 2025 fue el primer ensayo de la FIFA con show de medio tiempo. Participaron Doja Cat, J Balvin y Coldplay, entre otros.

El concierto será curado por Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, quien tuvo la idea hace cuatro años mientras veía la Copa del Mundo anterior, señaló Hugh Evans, director ejecutivo de Global Citizen, que se ha asociado con la FIFA en el espectáculo de medio tiempo y el fondo educativo.

Shakira comentó en conferencia de prensa que ha pasado toda su vida adulta “haciendo canciones y construyendo escuelas”, en referencia al trabajo de su organización sin fines de lucro Fundación Pies Descalzos.

“Por fin, durante esta Copa del Mundo, esos dos caminos se encuentran”, dijo la superestrella de “Hips Don’t Lie” y agregó que espera que su país natal, Colombia, llegue a la final de la Copa del Mundo.

El Super Bowl es famoso por su espectáculo de medio tiempo, que atrae a las mayores estrellas del mundo para presentaciones memorables. Este año tuvo como protagonista al puertorriqueño Bad Bunny.

Hugh Evans dijo a The Associated Press que todos los involucrados en el show son grandes aficionados al futbol y querían asegurarse de que las actuaciones fueran “considerablemente más cortas que el límite de 15 minutos”, que es el intervalo tradicional.

Hamish Hamilton, quien dirigió la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la mayoría de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, realizará el espectáculo.