Julieta Venegas revisita sus raíces con Norteña

Entre los tonos profundos y cálidos de la tuba y el acordeón, recuerdos familiares y reflexiones sobre el norte del país, Julieta Venegas presentó Norteña, un proyecto que cruza música, literatura y memoria para volver a su origen.

El nuevo álbum de estudio de la cantante mexicana, integrado por 12 canciones y ya disponibles en plataformas desde ayer, funciona como una exploración íntima de sus raíces tijuanenses y de la música que ha marcado su vida.

12 canciones tiene el nuevo disco de Julieta Venegas

“Me tomó tres años hacerlo, pero empecé a imaginarlo mucho antes, con la idea de hacer un disco que tuviera que ver con la música de mi ciudad, de mi familia, del norte. Y cuando fui desarrollando todo, me di cuenta que se trataba de un proyecto de memoria”, explicó la cantante en conferencia de prensa en la capital del país.

El disco nació como un homenaje lleno de amor a la música y a las historias que acompañaron las reuniones familiares de su infancia. Para construir ese universo, Julieta Venegas retomó lecturas sobre Baja California, textos históricos y literatura de Tijuana que ayudaron a alimentar el imaginario del álbum.

“Me siento muy orgullosa de ser mexicana, pero especialmente orgullosa de ser tijuanense y poder hablar de Tijuana y de la frontera, resaltar de dónde vengo, porque eso construyó la manera en como pienso la música. Todo lo que hago viene del hecho de que crecí donde crecí”, detalló la también compositora, visiblemente emocionada por el lanzamiento.

A la par, también presentó Norteña. Memorias del comienzo, un texto autobiográfico en el que reconstruye los momentos que dieron forma a su vocación artística.

El Dato: ESTE AÑO recibió el Premio a la Excelencia Artística en Billboard Latin Women in Music, un reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria.

CANTÓ AYER “Tiempos dorados”. ı Foto: Carlos Mora›La Razón

“El libro fue de producción muy lenta, lo hice muy tranquila y ha sido un descubrimiento el hecho de que me di cuenta de cómo me gustó la inversión en el tema. Imaginar los paisajes de Baja California y escuchar la música de mi infancia; en ese proceso me di cuenta de que no quería hacer un disco de música tradicional, sino mi propia interpretación de la música norteña”, comentó la vocalista.

Así, lejos de replicar fórmulas del regional mexicano, Norteña reinterpreta la tradición desde una sensibilidad contemporánea. El álbum también incluye colaboraciones con Bronco, Natalia Lafourcade, Yahritzia y Su Esencia y Meme del Real, entre otros artistas.

La cantante explicó que tanto el libro como el disco terminaron conectándose de una manera inevitable. “Todo lo que escucho, lo que leo, lo que escribo, como que se revuelve, porque yo siempre he pensado que me convertiría en compositora cuando empecé a hacerme lectora”.

Irremediablemente, el pasado y algunas decisiones que, en ese momento, parecían no ser las adecuadas surgieron durante el proceso de construcción del proyecto, por lo que confesó que tuvo que tomar terapia para continuar.

“El tema es que a mí la escritura me pareció mucho más difícil, porque tuve que hacer mucha terapia para llegar al punto donde ya me sentía preparada para avanzar sobre el texto, porque creo que sí te muestras mucho más”, dijo.

“El libro me ayudó a reconciliar muchas cosas, decisiones que tomé en ese momento y que sentía que no habían sido lo que se esperaba de mí. Me gustó poder verlo ahí y decir, claro, a veces hacer un camino que no es tan común o que no es tan esperado puede ser difícil, pero también está padre”, explicó.

Este regreso a sus raíces la llevó a reivindicar su identidad, pues además de sentirse orgullosa de ser mexicana, comentó que se sentía “especialmente orgullosa de ser tijuanense” y el poder hablar de esta ciudad y de la frontera “resalta de dónde vengo, porque eso construyó la manera en cómo pienso la música. Todo lo que hago viene del hecho de que crecí donde crecí”, detalló la artista.

Como parte de esta nueva etapa, Julieta Venegas iniciará una gira que arrancará el 22 de mayo de 2026 en el Audiorama El Trompo de Tijuana; llegará al Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 17 de junio y continuará con presentaciones en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles.