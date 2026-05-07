Este jueves Shakira anunció oficialmente el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Un adelanto publicado en Instagram muestra a la cantante bailando y cantando desde el mítico Estadio Maracaná de Brasil.

Con este nuevo tema, la artista colombiana reafirma su papel como una de las voces más emblemáticas de los Mundiales, capaz de crear himnos que trascienden fronteras y hacen historia al permanecer en la memoria de millones de aficionados.

Shakira anuncia Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026

Shakira, quien ya ha dejado huella en ediciones anteriores de la Copa del Mundo con su música, vuelve a ser protagonista con un tema que promete convertirse en el sonido que acompañará a jugadores y aficionados durante el torneo más importante del planeta.

Esta mañana la cantante publicó un adelanto de “Dai Dai” en su cuenta de Instagram y un par de segundos fueron suficientes para generar euforia por la canción. “Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial 2026. @fifaworldcupLlega el 5/14. ¡Estamos listos!“, escribió la colombiana junto al clip en el que se luce bailando desde el recinto en Río de Janeiro, Brasil, mientras un grupo de bailarines la acompaña.

A esta canción de la Copa del Mundo 2026 se une Burna Boy, cantante y productor nigeriano de afrobeat, ganador del Grammy en 2020 y 2023.

La canción “Dai Dai” mezcla ritmos latinos con influencias globales como la electrónica, buscando reflejar la diversidad cultural de los tres países anfitriones. Además, en esta ocasión Shakira canta en inglés.

Según lo comentado por la artista colombiana, “Dai Dai” se estrena el 14 de mayo. Se espera que esté disponible en plataformas como YouTube, Spotify, Apple Music y Amazon Music, entre otras.

Otros temas que ha lanzado Shakira para una Copa Mundial

Shakira tiene una trayectoria única en la historia de las canciones oficiales del futbol. En 2010, su tema “Waka Waka (This Time for Africa)” se convirtió en un fenómeno global durante el Mundial de Sudáfrica, alcanzando millones de reproducciones y siendo considerado uno de los himnos más recordados de la competencia.

En 2014, volvió a participar con “La La La (Brazil 2014)”, un tema cargado de energía que acompañó la fiesta del Mundial en Brasil y se mantiene vigente hasta ahora, más de 10 años después de su lanzamiento.