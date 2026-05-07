El actor y cantante mexicano Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, enfrenta graves acusaciones pues fue denunciado por presunto abuso sexual. La acusación proviene de una modelo estadounidense de 19 años, quien asegura que los hechos ocurrieron durante la grabación de un videoclip en la Ciudad de México.

El caso ha generado gran repercusión en medios y redes sociales, por lo que de nueva cuenta la familia Derbez está bajo los reflectores. Ahora, los fans del histrión de 35 años e internautas se preguntan quién es la joven que lo denuncia; en La Razón te contamos lo que se sabe.

Vadhir Derbez es acusado de abuso

De acuerdo con diversos medios, una modelo de 19 años relató que Vadhir Derbez la llevó a un camerino en Coyoacán, CDMX, durante la grabación de un video musical y ahí inició un contacto físico no consensuado. Según su testimonio, el actor la besó y la tocó sin su consentimiento, lo que la llevó a abandonar la locación con urgencia y pedir ayuda a su agencia.

La acusación contra el hijo de Eugenio Derbez fue presentada ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y el tema rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Vadhir, por su parte, negó “categóricamente” los señalamientos y aseguró que se trata de un intento de extorsión.

En entrevistas y publicaciones en sus redes sociales, el cantante afirmó contar con pruebas y testigos que demostrarían su inocencia ante estas acusaciones de abuso en su contra. Su equipo legal también señaló que recibieron mensajes en los que se exigía dinero a cambio de evitar una orden de aprehensión, lo que coincide con la versión de que se trata de un caso de extorsión.

Vadhir Derbez es acusado de abuso por una modelo ı Foto: IG Vadhir Derbez

¿Quién es la modelo que acusa a Vadhir Derbez de abuso?

La joven que denuncia a Vadhir Derbez de abuso es una modelo estadounidense de aproximadamente 19 años, quien participaba en la producción audiovisual de un tema del cantante mexicano. Su identidad no ha sido revelada públicamente por motivos legales y de protección, pero se sabe que pertenece a una agencia internacional que la contrató para el rodaje en México.