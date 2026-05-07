Vadhir Derbez niega acusaciones de abuso por parte de una modelo | VIDEO

El actor Vadhir Derbez está en medio de la polémica, luego de que se revelara que existe una acusación en su contra por presunto abuso sexual a una modelo de 19 años que participó en un video musical del hijo de Eugenio Derbez.

En el programa De primera mano destaparon la denuncia contra el actor de “Como si fuera la primera vez”, pues presentaron fragmentos del documento en el que la joven da su testimonio de cómo sucedieron los supuestos hechos.

Vadhir Derbez se defiende y niega acusaciones en su contra

Vadhir Derbez ofreció una entrevista y señaló que todo lo que presuntamente declaró la supuesta víctima es falso. En De Primera Mano le preguntaron que si cuando se filmó el video musical ellos nunca se quedaron solos, a lo que el actor indicó que no, que él siempre está rodeado de mucha gente.

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Por su parte, el abogado del hijo de Eugenio Derbez ofreció entrevistas a medios de comunicación y negó que sea verdad, dice que ellos no tienen notificación alguna sobre una orden de aprehensión en contra del histrión, sin embargo, reconoce que existen dichos sobre que esa orden sí existe, pero ellos no tiene conocimiento de eso.

El abogado dijo que ellos tienen todas las pruebas de que Vadhir es inocente, incluso señaló que el caso se destapó, luego de que se filtrara cuál es el millonario sueldo de Eugenio Derbez, por lo que lo consideran como una estafa.

El defensor del actor señaló que detrás de esta extorsión podrían estar mafias colombianas que tendrían vínculos con cárteles mexicanos.

El abogado indicó en De Primera Mano que podría ser un modus operandi de agencias de modelos en las que instruyen a las jóvenes para que puedan conseguir algo para poner la demanda por abuso.

También comentó que la joven que denunció a Vadhir le pidió 300 mil pesos para que el caso quedara cerrado y no procediera ante las autoridades.