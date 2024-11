Vadhir Derbez se quita su apellido para seguir su ‘carrera musical’ y así reaccionó Eugenio

Vadhir Derbez, el hijo de Eugenio que no es José Eduardo ni Aislinn, sorprendió al mundo al retomar su carrera musical y presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional. Poro lo que más impactó a sus fans fue que se quitó su apellido para retomar esta etapa de su vida, cosa ante la cual su progenitor famoso ¿no soportó?

Lo primero que le llamó la atención a los fans del hijo engendrado por Eugenio Derbez y Silvana Prince fue llegó a su show al Lunario sin el apellido que heredó del nepo baby que quiere que todo le hagan gratis, en especial los community managers.

Sobre el motivo de por qué se quitó el apellido Derbez para su carrera musical, Vadhir afirmó en una entrevista que “en la música, el apellido automáticamente hace que la gente le ponga cara a lo que escucha y tenga prejuicios detrás”. No obstante, para los fans esto no tiene sentido, pues el resto de su vida y carrera están construidas sobre el nepotismo, los contactos de su padre y los beneficios que le han traído ser un Derbez.

Eugenio Derbez asistió al concierto de su hijo Vadhir en el Lunario y ahí fue cuestionado por la farándula respecto a que sentía por su hijo y los logros que ha alcanzado gracias al nepotismo: “Muy orgulloso de Vadhir, muy orgulloso de verlo aquí en el Lunario. Éste era un sueño para él y finalmente lo está logrando”.

Tras ello, le preguntaron sobre la canción donde Dadhir expuso lo que sintió al no tenerlo tan presente en la infancia: “Fue una larga platica que tuvimos hace muchos años, de ‘Papá, tengo esta canción que compuse una vez por esto que traía atorado’ y le dije que no tenía ningún problema, lo platicamos”.

“Prefiero que haga este tipo de música a que haga reguetón, que no me gusta tanto; esto viene más del corazón”, afirmó Derbez.

Finalmente, respecto a que Vadhir no use el apellido Derbez, el comediante dijo: “Me encanta. Le estaba comentando que el dejar el Derbez a un lado es importante, sobre todo porque él ha hecho su carrera por sí mismo y mucha gente cree que en todo tengo que estar yo”.

“Ha hecho su carrera sin la necesidad del papá, así es que me gusta que se haya quitado el Derbez”, añadió.