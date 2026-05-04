Papá de Shakira vuelve a ser hospitalizado de emergencia, ¿Qué le pasó?

William Mebarak, el padre de Shakira, ha generado preocupación en el público en medio de una de las giras más exitosas que ha tenido la icónica cantante colombiana, pues se dio a conocer que el hombre fue hospitalizado de emergencia una vez más.

¿Qué le pasó al papá de Shakira?

Y es que horas previas al concierto de Shakira en las playas de Copacabana en Brasil, William Mebarak sufrió una isquemia en la mañana del día del evento, por lo que fue ingresado a Cuidados Intensivos.

#SHAKICABANA: SHOW DE SHAKIRA EN COPACABANA SE RETRASÓ POR QUEBRANTO DE SALUD DEL PAPÁ DE SHAK



Con un espectáculo de fuegos artificiales cerró Shakira su show en Copacabana para más de dos millones de personas, con un comienzo retrasado luego de enterarse de complicaciones en la… pic.twitter.com/FkdVvsGKP8 — Colombia Noticias (@CNotiWeb) May 3, 2026

Según información de la revista Hola!, tras casi 24 horas bajo vigilancia médica, el padre de la artista pudo ser trasladado de la UCI a una habitación bajo estricta observación médica.

Como resultado del incidente, el concierto en Copacabana comenzó tarde; a pesar de la preocupación de la famosa por su progenitor, decidió no decepcionar a su público y presentarse sobre el escenario en uno de los momentos más destacados de su carrera.

Y es que la propia familia confirmó que la artista recibió la noticia de la isquemia poco antes del show, lo que influyó en la organización del evento.

William Mebarak ha atravesado episodios delicados en los últimos años. En 2022, fue hospitalizado por una caída y en 2023, se sometió a una intervención por hidrocefalia.

Shakira recibió la noticia que su papá entró en cuidados intensivos antes de dar su show en Copacabana frente a 2.8M de personas.



Y la gente criticándola porque no salía, definitivamente Shakira no te merecemos. pic.twitter.com/FOrNseOwmw — SHAKIRA STATES | stan account (@shakirastates) May 3, 2026

Por su parte, Shakira ha manifestado públicamente la fortaleza de su padre frente a estos desafíos de salud: "Ha soportado seis operaciones, dos Covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos”, dijo.

Por otro lado, su entorno familiar declaró que el hombre ha recibido cuidados propios de la edad. Fue debido a su reciente isquemia que tuvo que ser hospitalizado nuevamente.

A finales de 2025 el padre de Shakria volvió a generar preocupación, pero los rumores sobre una recaída fueron desmentidos por su familia.