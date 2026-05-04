La Bebeshita asegura que Queen Buenrostro le hizo brujería a su exnovio | VIDEO

La Bebeshita asegura que Queen Buenrostro le hizo brujería a su exnovio

La Mansión VIP ha encendido todo tipo de especulaciones sobre Queen Buenrostro y ahora, en redes sociales se hizo viral una entrevista en la que La Bebeshita asegura que la influencer le hizo brujería a Brandon Castañeda, quien actualmente es ex novia de ambas famosas.

¿Queen Buenrostro le hizo brujería a Brandon Castañeda?

Fue en una entrevista en TikTok que La Bebeshita contó su versión de la historia, donde una tercera persona habría encontrado elementos de brujería en la casa de Queen Buenrostro y aseguraba de este modo que la famosa realizó hechizos con Brandon Castañeda.

Durante su conversación, Daniela Alexis Barceló contó que una persona visitó la casa de Queen y ella le dijo que no viera para un lado porque no quitó algo. “¿Qué crees que vio el güey que se quedó en shock?“, preguntó.

“(Encontró) un coco con una vela roja, la foto de Brandon, salpicado con menjunjes, ‘tinta’ roja, velas rojas derretida, un ching* de mam*das ahí, un trabajo”, explicó, “me dijo ‘güey, estaba espantoso’, plumas...”, comentó.

Esto haría referencia a un trabajo relacionado con la santería o una religión similar, en la que se tiende a sacrificar a algún animal como un ave como parte del proceso.

Sorprendida, Bebeshita mencionó que la persona que lo vio estaba muy sorprendido por lo ocurrido, mientras que la influencer aseguró que no lo duda, ya que Queen “compra a los hombres”, por lo que no duda que también les haga brujería “para que estén con ella”.

Queen Buenrostro ı Foto: Especial

El video no tardó en provocar reacciones en el público, por quienes se mostraban sorprendidos por la revelación, aunque cabe mencionar que de momento todo es especulación.

Por otro lado, recordemos que la relación entre Queen Buenrostro y Brandon Castañeda no terminó nada bien, pues en abril del 2025, ella lo acusó de ejercer violencia en contra de ella, a lo que él le respondió.

“Por mucho tiempo tuve miedo”, expresó la famosa en sus historias, admitiendo que no sabía cuál sería la reacción del público ante su revelación, sobre todo porque dijo haber negado la agresión en el pasado “por estar tan cegada por el amor que le tenía”.

“Yo sé que mucha gente va a salir a reírse, ya no me importa”, señaló y expresó que su ex “es un manipulador y un narcisista” que la ha culpado de las veces que la habría agredido. “Amé tanto que esta es la única forma de no volver”, expresó Queen Buenrostro.