La Mansión VIP: ¿Quién es el eliminado de hoy 3 de mayo del 2026?

La Mansión VIP no deja de ser tendencia, pues en redes sociales se hacen virales los clips de las varias personalidades que participan en el reality show 24/7 que se transmite por YouTube.

Ahora, este domingo 3 de mayo llega el momento en que se define a un nuevo eliminado de La Mansión VIP, el cual es seleccionado por las donaciones que el público da en nombre del creador de contenido que quiere apoyar, al canal de HotSpanish donde se realiza la transmisión.

¿Quién es el eliminado de La Mansión VIP hoy?

Los nominados de esta ocasión quedaron seleccionados por diferentes razones. Michelle fue nominada por un conflicto directo con Naim; Aída fue nominada por Adame.

Jessica fue nominada por su bajo rendimiento en la tabla de votos, así como Kim Shantal por su posición en el tablero. Por otro lado, Agustín fue nominado directamente por sus compañeros y La Jesuu también quedó en la tabla de riesgo.

Las nominadas kim shantal se les une 🚨🚨



La cara de suavecito al ver que kim shantal fue nominada 😂😂#LaMansionVIP pic.twitter.com/yVSlwljZfv — Jose Ventura (@Jventura656) May 3, 2026

Ha existido mucha polémica en el reality show por las relaciones que comienzan a formarse en el programa; desde el romance entre Agus Fernández con Aida, hasta la extraña relación entre Kim Shantal y Suavecito.

También, sorprendió la reciente salida de Naim Darrechi, quien decidió abandonar el programa por temor a convertirse en una persona peligrosa. Por otro lado, también impactó la partida de Borjas, quien fue expulsado por golpear a Aldo Arturo.

¿Dónde ver las galas de La Mansión VIP?

La gala de eliminación se puede ver en vivo a partir de las 20:00 horas (centro de México) a través del canal de YouTube de HotSpanish, donde también se transmite el reality show de manera completamente gratuita para quienes desean ver todo.

La convivencia entre participantes está disponible 24/7, pero las galas importantes como la expulsión se pueden ver en el horario antes mencionado, como ha ocurrido con otros formatos similares.

La primera gala de eliminación en La Mansión VIP marcará el ritmo del programa, pues en la misma podemos ver qué tan verdaderas son las alianzas que ya se han formado, rumbo al premio final de 2 millones de pesos.

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