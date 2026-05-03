¿Suavecito y Kim Shantal se besaron en La Mansión VIP? Todo sobre la supuesta traición a Queen Buenrostro

La Mansión VIP se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales donde uno de los temas más polémicos es la relación que sigue existiendo entre Kim Shantal y su exnovio Suavecito, quiénes se reencontraron recientemente en el reality show.

A pesar de que muchos esperaban que los creadores de contenido mantuvieran su distancia, la realidad es que tanto Kim Shantal como Suavecito han demostrado que se llevan muy bien y pasan gran parte del tiempo juntos, aunque ambos tienen pareja.

Durante sus pocos pero intensos días de convivencia, los famosos han llamado la atención del público, por quienes aseguran que aún existe amor entre ambos, lo que los llevó a ser retados a estar 24 horas esposados, pero después de eso, siguieron frecuentándose.

¿Es verdad que Kim Shantal y Suavecito se besaron en La Mansión VIP?

Ante la innegable química entre ambos, en redes sociales comenzaron a especular recientemente sobre un supuesto beso entre Shantal y Eduardo González, nombre real de su ex novio.

Supuestamente, todo comenzó después de que los ex novios tuvieran una conversación en el que mencionaban que a pesar de que eran el amor de la vida del otro, sabían que la relación no funcionaba y nunca podría ser.

Después de esto, ambos entraron al baño y tras unos minutos, salió él llorando. Los rumores comenzaron por una conversación entre Suave y Agus Fernández, en el que muchos aseguran que el creador de contenido admitió haberse besado con su ex novia, aunque otros mencionan que no se entiende muy bien y se trata solo de la interpretación del público.

Lo que sí ocurrió es que hubo una larga conversación entre ambos creadores de contenido, quienes recordaron el fin de su relación y en el que Kim sostuvo su molestia porque Suavecito comenzó una relación con quien había sido su amiga, Queen.

Por su parte, él estuvo llorando mientras que ella mencionó que si habla es porque él miente sobre la situación y trata de minimizar sobre lo que ocurrió, a pesar de que estuvieron comprometidos y hasta planearon tener hijos.

En ese sentido, Kim Shantal le pidió que aceptara que juntos fueron un buen equipo y construyeron algo importante, en lugar de minimizar quiénes fueron el uno para el otro.