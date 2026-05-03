Conoce la historia de amor de Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez

La influencer surcoreana Chingu Amiga, quien ha conquistado al público mexicano con su contenido en redes sociales, vive una etapa muy especial en su vida privada. Su relación con Rodrigo Vázquez, un empresario mexicano originario de Oaxaca, ha llamado la atención de sus seguidores, pues ambos han compartido detalles de cómo comenzó su historia de amor y cómo ha evolucionado hasta llegar al compromiso, hace unos días.

Su relación comenzó como encuentro casual en una aplicación de citas, luego se convirtió en una relación seria y hoy se encaminan hacia el altar. Te contamos la historia de amor de esta famosa pareja.

La historia de amor de Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez

Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez se conocieron a través de Tinder, una famosa aplicación de citas, sin saber que sería el inicio de una gran historia. Ambos vivían en Monterrey, Nuevo León, donde trabajaban.

Salieron como amigos por cuatro años, pero la química entre ellos era palpable; sin embargo, el choque cultural hizo que tuvieran una mala comunicación y confusiones. Aunque al principio tardaron en dar el siguiente paso, con el tiempo surgió la confianza y la conexión que los llevó a compartir más momentos juntos.

De acuerdo con lo que han relatado en diversos videos de redes sociales, su primer beso tardó en llegar, pero cuando sucedió marcó el inicio de una relación más cercana. La influencer surcoreana y el empresario comenzaron a aparecer juntos en redes sociales, mostrando viajes, cenas y momentos cotidianos que reflejaban la complicidad existente entre ambos.

El romance entre Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez fue creciendo hasta que el joven originario de Oaxaca decidió dar un paso más y pedirle matrimonio hace unos días. La propuesta fue celebrada por los seguidores de la creadora de contenido, quienes han acompañado cada etapa de su vida y ahora también su historia amorosa.

Tras varios años juntos, alrededor de 8, hoy, la pareja se prepara para su boda.