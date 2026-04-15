La Mansión VIP: ¿cómo votar?

Así es la dinámica para votar en el programa

En La Mansión VIP, el reality show que domina las redes sociales, la supervivencia depende exclusivamente del respaldo del público.

A diferencia de los formatos televisivos tradicionales, el proyecto de HotSpanish utiliza una dinámica de apoyo directo que mide el compromiso real de los seguidores.

Si tu participante favorito está en riesgo, es fundamental que sepas cómo votar correctamente cada domingo para evitar su eliminación.

Las votaciones son a través del superchat ı Foto: Redes sociales

¿Cómo votar en La Mansión VIP?

La votación no se realiza en sitios externos, sino que está integrada en la transmisión en vivo del canal de YouTube HotSpanish Vlogs. Para que tu apoyo sea válido, debes seguir estos pasos:

Entra al “En Vivo”: Ingresa al stream 24/7 de la competencia. Usa el Superchat: Haz clic en el símbolo de dinero en la sección de comentarios (requiere cuenta de Google activa). Selecciona el monto: Cada voto tiene un costo de 20 pesos. Etiqueta a tu favorito: En el recuadro de texto, escribe el símbolo de gato seguido del nombre del participante, sin espacios (ejemplo: #SolLeon). Confirma el pago: Una vez realizado, el voto aparecerá en tiempo real en la pantalla.

Escribir el hashtag en los comentarios normales no cuenta como voto. Solo las aportaciones vía Superchat son validadas por la producción para mantener a un habitante en la competencia.

¿Cuál es el premio de La Mansión VIP?

La motivación detrás de las estrategias, las carencias y el paso por la temida cárcel es un botín millonario. Tras un encierro de semanas, el concursante que logre llegar a la gran final con el mayor respaldo de la audiencia se llevará un premio de 2 millones de pesos.

Esta cifra ha intensificado la competencia, provocando que las alianzas entre influencers sean cada vez más tensas y calculadas.

Con la gala de eliminación a la vuelta de la esquina, la pregunta para los fans es si están dispuestos a invertir para salvar a su favorito o si permitirán que abandone el sueño del premio millonario.