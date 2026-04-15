La Mansión VIP: ¿dónde ver en vivo el 24/7?

El show que reúne a las celebridades más virales

El mundo de los reality shows ha cambiado por completo este 2026. Mientras la televisión cobra por ver sus programas, La Mansión VIP es el contenido más exitoso porque es gratis.

Dirigido por el influencer HotSpanish, este experimento reúne a 16 famosos de internet en una convivencia extrema donde todo puede pasar.

Si quieres ver las peleas de Sol León, las estrategias y los castigos en la cárcel, aquí te explicamos cómo seguirlo paso a paso sin pagar nada.

La semana está llena de retos y desafíos ı Foto: Redes sociales

¿Dónde ver el 24/7 en vivo?

A diferencia de otros programas que piden suscripciones pagadas, este reality es totalmente gratuito para el público:

Plataforma principal: Se transmite únicamente por el canal de YouTube: Se transmite únicamente por el canal de YouTube: HotSpanish Vlogs

Modalidad: Puedes ver la transmisión en vivo las 24 horas. Al ser en internet, no hay censura ni cortes, así que verás todo lo que pasa en tiempo real.

Momentos clave: Las galas importantes serán a las 20:00 horas (Centro de México).

Programación semanal: La Mansión VIP

Para entender el juego, es importante conocer qué pasa cada día y quiénes reciben los lujos o los castigos, el calendario del programa es este:

Lunes (Reto por la comida): Se decide quién tendrá banquete y quién comerá lo mínimo.

Martes (El cuarto VIP): Los ganadores van a la suite; los perdedores mandan a dos personas a la cárcel, un lugar incómodo y sin privacidad.

Miércoles (Los dos poderes): Los ganadores eligen a los nominados y pueden cambiar a alguien de equipo para causar conflictos.

Jueves (Robo del VIP): El público vota para decidir qué equipo se queda con la habitación de lujo.

Viernes (Puntos y fiesta): Se definen los últimos puntos y se revela quiénes están en riesgo antes de la fiesta semanal.

Sábado (Nominación): Los participantes se nominan frente a frente y se arma la lista de posibles expulsados.

Domingo (Eliminación): Alguien abandona la casa para siempre.

Con este formato, HotSpanish ha logrado que el entretenimiento sea para todos, dejando que el público de YouTube sea el juez principal.

¿Quién será el próximo en ir a la cárcel o ser eliminado? Todo está a un clic de distancia.