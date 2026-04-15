¿Quién es El Maza Clan de La Mansión VIP, nombre real, edad, estatura y de dónde es?

La Mansión VIP ha encendido las redes sociales y sus personajes causan curiosidad por quienes apenas conocen a varios de ellos. Una de las celebridades que causan furor es El Maza Clan. Ahora, te compartimos qué sabemos sobre él.

¿Quién es El Maza Clan de la Mansión VIP?

El Maza Clan es un popular canal de plataformas como YouTube y TikTok, el cual es liderado por Alan Alapizco, quien es conocido con el apodo del grupo y en sus videos diarios sube contenido de comedia, sketches y su vida de rancho en Sinaloa.

Con más de 870K suscriptores en YouTube y 1M en TikTok, el contenido destaca por sus bromas, colaboraciones con artistas y un enfoque en la vida cotidiana sinaloense.

Los creadores de contenido se han hecho virales en más de una ocasión gracias a sus irreverencias, pues no temen en burlarse del invitado que les toque, como ha sucedido antes con personalidades como El Travieso Arce.

Recientemente, Alan celebró 13 años de relación con su pareja, Cindy Cornejo, como mostró en una serie de fotos donde los pudimos ver cenando juntos en un restaurante lujoso en Guadalajara.

Actualmente, el influencer tiene un hijo que en marzo del 2026 cumplió 3 años de edad. “Tengo una familia muy hermosa y muchas gracias a las personas que nos acompañaron“, expresó en un post al respecto.

Además, tiene una relación cercana con otras personalidades de las redes sociales como Karely Ruiz, pues fue uno de los invitados al cumpleaños de la hija de la creadora de contenido para adultos.

El creador de contenido cumple años el 3 de septiembre, aunque no está muy clara cual es su edad exacta. Sobre su estatura, se estima que mide más de 1.75, pues es más alto que Aldo de Nigris.

En las primeras horas del programa, El Maza Clan logró colocarse entre los cuatro más votados del público, lo que ha dejado ver el gran apoyo que tiene en una etapa temprana de La Mansión VIP.