¿Quién es ‘El Suavecito’ de La Mansión VIP, nombre real, edad, estatura, de dónde es?

La Mansión VIP arrasa en las tendencias de redes sociales y con ello, sus participantes se han convertido en el centro de atención de miles de espectadores.

Participantes como El Suavecito han dado de qué hablar; el novio de Queen Buenrostro ha sorprendido a más de una persona, a pesar de que parecer ser el menos conocido de la casa, estando en el último lugar de la lista de popularidad.

Que vergüenza ser suavecito ni 100. Puntos tiene que perro 🐻 AQUÍ SE VE QUIE TIENE SEGUIDORES REALES QUE COMPRARÍAN Y INVERTIRÍAN EN TI #LaMansionVIP pic.twitter.com/A2I6wSkWYx — ALAN SUNSHINE 🫧 (@zluxicat) April 15, 2026

¿Quién es ‘El Suavecito’ de La Mansión VIP?

El Suavecito es un creador de contenido que en TikTok cuenta con 1.2 millones de seguidores. Su nombre real es Eduardo González y tiene 31 años de edad.

Nació en la CDMX, de acuerdo con información pública. No hay un dato exacto sobre la estatura de El Suavecito, pero podría rondar entre el 1.80 y el 1.85 metros.

Su contenido en redes sociales se enfoca en sketches de pareja o regalos a desconocidos, seguro lo conoces como el creador que da premios a los niños que hagan lagartijas.

No es ajeno a los programas de telerrealidad, pues lo hemos visto participar en otros programas como La Venganza de los ex de MTV o Los 50 de Telemundo, así que ya sabe cómo funcionan este tipo de proyectos.

Es pareja de la influencer Queen Buenrostro, con quien publica videos. La pareja llegó unida a La Mansión VIP y dentro del programa no tardaron en causar polémica por los rumores de un supuesto triángulo amoroso con Kim Shantal.

Sol León fue quien cuestionó a la pareja sobre lo ocurrido; fue entonces que Queen expresó: “No pasó nada, éramos compañeras de trabajo, nunca fuimos amigas”, declaró.

Suavecito también negó cualquier tipo de infidelidad y explicó que su relación con Kim Shantal terminó mucho antes de iniciar algo con Queen Buenrostro, descartando cualquier versión de engaño.