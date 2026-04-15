¿En dónde está La Mansión VIP? Esto se sabe

La Mansión VIP de HotSpanish se ha convertido en un enorme éxito de redes sociales a solo días de su estreno, pues ha sabido sorprender al público a reunir a algunos de los personajes más polémicos de la farándula y el Internet en México.

Con un elenco que mezcla a personalidades como Niurka, Alfredo Adame, Queen Buenrostro, Sol León y más, el proyecto acapara los puestos más virales de redes sociales, lo que a su vez ha desatado dudas en torno a los pormenores del programa.

Ya salió el peine del porque Niurka trae pique con Sol desde afuera, es amiga de Erika Vega. La competencia directo de Sol en las fajas #LaMansiónVIP pic.twitter.com/D2DpCQtLyH — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 15, 2026

¿En dónde está la Mansión VIP?

Uno de los grandes cuestionamientos sobre La Mansión VIP es dónde se encuentra la residencia donde las celebridades conviven actualmente y en la que vemos una mezcla de lujo, aislamiento y tecnología.

Muchas personas se preguntaban si la casa se encontraba en la Ciudad de México o en Miami; sin embargo, resulta que la lujosa residencia está en Guadalajara, aunque HotSpanish se ha encargado de mantener la seguridad al máximo.

Las instalaciones están completamente cerradas, por lo que los participantes no pueden ver la luz del sol o sentir el aire fresco mientras se encuentren ahí, aunque entre el lujo no lo extrañan del todo.

Algunas de las áreas más impresionantes son:

El patio del pecado: Cuenta con pasto sintético premium, una sala de lujo y un jacuzzi para 10 personas que ya ha sido testigo de los primeros coqueteos.

Bar 24/7: A diferencia de otros programas, aquí la barra libre no es solo los viernes. El acceso al alcohol es constante, lo que promete desatar la lengua de más de uno.

La Habitación VIP: El sueño de todos. Tiene baño privado, una cama King Size y su propio jacuzzi para dos personas. ¡Un oasis en medio del caos!

Además, se instalaron más de 50 cámaras de alta definición alrededor de la propiedad; hay vigilancia las 24 horas del día y los único rincones sin cámaras es en el interior de los baños.

Incluso existe una zona en La Mansión VIP llamada La Cárcel, un espacio frío con colchonetas y baño artificial donde dos integrantes del equipo perdedor tendrán que pasar sus noches sin lujos.