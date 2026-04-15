El reality show La Mansión VIP ya comenzó y ha reunido a un grupo diverso de personalidades que buscan conquistar al público con su carisma, talento y capacidad de adaptación en un entorno lleno de retos, donde permanecerán durante un mes.

Entre los participantes destaca el creador de contenido Carlos Alberto Fuentes, quien rápidamente ha llamado la atención de los seguidores del programa. En La Razón te contamos de su trayectoria, origen, edad y estatura.

¿Quién es Carlos Alberto Fuentes de La Mansión VIP? Edad, estatura, de dónde es

Carlos Alberto Fuentes es un joven creador de contenido originario de Cuba. Nació el 18 de julio de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años; reside en Miami, Florida, Estados Unidos.

En agosto de 2025 visitó a su familia en la isla del Caribe, donde fue bien recibido por su público. El influencer compartió en redes sociales su alegría al regresar al país en e l que nació.

A su corta edad se ha posicionado como una figura popular en redes sociales. En Instagram cuenta con 4,5 millones de seguidores, mientras que en TikTok tiene 20,3 millones.

En cuanto a su físico, Carlos Alberto Fuentes mide aproximadamente 1.78 metros de estatura.

@carlhoos_ Nos vemos a partir de MAÑANA 24/7 en vivo, ya no tendré más el móvil, bye! Los asmo 🫶🏻❤️ ah y si supieran que dos veces dije que no iría pero al final terminé aceptando, la verdad Hotspanish me ha atendido y tratado cómo todo un pro 👑, #carlosalbertofuentes #realityshow #lamansionvip ♬ sonido original - Carlos Alberto Fuentes

A mediados de marzo Carlos Alberto llamó la atención en redes sociales luego de que compartiera con sus seguidores que tuvo un accidente en su casa. El creador de contenido se golpeó la nariz y parte de la boca con un martillo, por lo que tuvo que recibir atención médica de inmediato.

Su participación en La Mansión VIP marca un nuevo capítulo en su carrera dentro del entretenimiento. Carlos Alberto Fuentes podría aprovechar la plataforma del reality para consolidar su imagen entre las figuras influyentes de las redes sociales.

¿Quiénes participan en La Mansión VIP?

Los participantes de La Mansión VIP son influencers y algunas figuras conocidas del mundo del espectáculo, quienes compiten por ganar 2 millones de pesos:

Sol León

Eli Esparza

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Naim Darrechi

Katy Cardona

Alfredo Adame

Queen Buenrostro

Carlos Alberto

El reality puede verse en vivo mediante el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs, sin costo.