Kim Shantal ha llamado la atención por su participación en Supernova 2026. Su pelea se convirtió en uno de los temas en tendencia; en un inicio por su rivalidad contra Lupita Villalobos y después, por la baja de su contrincante, quien enfrentó fuertes problemas de salud a días del evento.

Sin embargo, la pelea de Kim Shantal en el Supernova 2026 no fue cancelada, ya que ella sí se enfrentará este 26 de abril en la Arena CDMX a otra creadora de contenido, quien aceptó participar con solo días de preparación.

¿Cuánto pesa y cuánto mide Kim Shantal?

Una de las grandes preguntas del público sobre la creadora de contenido es cuánto pesa y cuánto mide; esto es algo que muchos se han preguntado ya que son elementos vitales para el boxeo.

En las peleas, saber el peso y la altura del peleador es importante para determinar si hay una desventaja contra su rival, o lo contrario. Por ello, en las búsquedas más populares sobre la famosa demuestra interés por estos datos.

De acuerdo con información que la propia influencer ha manifestado, su estatura aproximada es de 1.63 metros, por lo que era más baja que su antigua contrincante, Lupita Villalobos, quien incluso llegó a bromear sobre que “exigía” que creciera para que la pelea fuera pareja.

Sobre el peso, se sabe que la mujer pactó un peso de 56 kilogramos. En ese sentido, se espera que su peso sea similar, pues ella mencionó que se esforzó en bajar el peso que subió cuando estuvo en La Granja VIP.

El Supernova 2026 se llevará a cabo este 26 de abril y se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Netflix. En México, la presentación podrá verse a partir de las 19:00 horas (CDMX) / 18:00 horas (Pacífico).

El evento no tendrá un coste extra para todos los abonados de la plataforma, pero sí es necesario que quienes quieran ver el proyecto tengan su suscripción activa a la plataforma.

Kim Shantal se ha mostrado enfocada en su camino al Supernova 2026, donde ha destacado que se toma la disciplina muy en serio. En ese sentido, no ha dejado de entrenar pese a la baja de su contrincante y ha llegado a enfrentarse a estrellas del box, como Jackie Nava.