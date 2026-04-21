¿Karely Ruiz se une a Supernova Génesis 2026 como rival de Kim Shantal? Esta es la verdad

Luego de que Lupita Villalobos anunciara que se bajaba de la pelea contra Kim Shantal de Supernova Génesis 2026, las especulaciones sobre quién será su nueva rival continuan.

Y uno de los nombres que está sonando mucho es el de Karely Ruiz y los fans están divididos sobre la posible participación de la influencer en la pelea no profesional de celebridades de Internet que se llevará a cabo el 26 de abril.

¿Karely Ruiz será la rival de Kim Shantal en Supernova Génesis?

Poncho de Nigris, quien creó Ring Royale, publicó en su cuenta de X que Karely Ruiz peleará el domingo 26 de abril contra Kim Shantal y hasta calificó la presunta participación como para “salvar” el evento.

"Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo Kareli! A salvar el show“, escribió Poncho de Nigris en su cuenta de X.

Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo kareli! A salvar el show.



Aquí andamos para sumar 👑🥊 ￼￼￼



A la orden 🫡 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 21, 2026

Sin embargo, esto no es real, ya que por el momento no está confirmado no por la cuenta oficial de Supernova Génesis. 2026 ni tampoco por la propia Karely Ruiz, quien es la artista involucrada.

De hecho los fans de Karely Ruiz se molestaron con Poncho de Nigris por su anuncio en X, pues aseguran que solo está comentando esto por publicidad y fama sin tomar en cuenta la opinión pública de la celebridad de Internet.

"Como si Karely fuera su propiedad", "¿Por qué tu necesidad de salir a revelar las cosas cuando ni ella ni SuperNova lo han dicho? ¿Qué tal si querían hacer algo especial para presentar a la nueva oponente de Kim Shantal?“, ”Ora! Karely es de tu propiedad???“, fueron algunos de los comentarios de los fans que rechazaron el supuesto anuncio de Poncho en las redes.

Si bien los fans reconocen que el evento de Ring Royale fue uno de los que superó las expectativas y hasta superó en números a la Velada del Año, los usuarios no estuvieron de acuerdo en que se expresara así de Karely Ruiz.

¿Cuándo se anuncia a la rival de Kim Shantal en Supernova?

Este miércoles 22 de abril a las 6:00 pm habrá una conferencia de prensa que se transmitirá por las redes de Supernova, en la que se espera que se anuncie a la rival de Kim Shantal.