Luego de una pequeña ceremonia por el civil en Londres el fin de semana pasado, la cantante británica Dua Lipa celebra en Italia su boda con el actor Callum Turner, y las redes sociales no han dejado de hablar del lujoso evento. Los festejos iniciaron el viernes y durarán tres días, según medios italianos.

Varias fotos filtradas y rumores le han dado la vuelta al mundo desde ayer. Además, este sábado surgió una versión que causó furor: la supuesta presencia de Shakira y Adele en la ceremonia. Sin embargo, las dudas ante la autenticidad de las imágenes generan más curiosidad e intriga entre los seguidores de las cantantes.

¿Es real? Shakira habría asistido a la boda de Dua Lupa en Italia

En X, antes Twitter, desde hace unas horas comenzaron a circular imágenes donde aparece Shakira supuestamente en la boda de Dua Lipa, en Italia.

En las fotos la colombiana luce un vestido corto negro y el cabello suelto alaciado, mientras platica con la novia y la cantante Charli XCX. Sin embargo, este material levantó dudas de inmediato.

Algunos usuarios señalaron que las imágenes podrían ser generadas con inteligencia artificial, ya que las manos de Shakira lucen extrañas y presentan inconsistencias. Por ejemplo, en una foto, lleva dos anillos en la mano derecha, en otra solo uno y en otras ninguno.

Otras personas afirman que La Loba se encuentra en Los Ángeles o en México, por lo que no pudo haber estado presente en la fiesta.

El hecho de que Shakira no ha confirmado su asistenta a la boda de Dua Lipa en Italia y los detalles irregulares de su físico, alimentan la sospecha de que se trata de un montaje. Aun así, las imágenes se viralizaron.

Las supuestas fotos de Shakira en la boda de Dua Lipa, en Italia ı Foto: X @ShakiraVerse

¿Adele también asistió?

El fenómeno no terminó ahí. También en X, antes Twitter, circula una foto de la cantante británica Adele presuntamente en la boda de Dua Lipa, usando un vestido de seda azul claro mientras posa junto a un hombre con traje beige.

Al igual que con las imágenes de Shakira, los usuarios cuestionan su autenticidad y sugieren que podrían ser falsas o manipuladas.

👰🏻‍♀️ | Shakira y Adele durante las celebraciones de la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Palermo, Italia. pic.twitter.com/Q4rv21lGPN — popindustrynet (@popindustrynet) June 6, 2026

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