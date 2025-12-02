Dua Lipa rockea ‘Oye mi amor’ con Fher de Maná

Dua Lipa y Fher de Maná interpretaron a dueto "Oye mi amor" en el Estadio GNP Seguros.

Dua Lipa rockeó esta noche con Fher, vocalista de Maná, con quien interpretó el éxito de la banda “Oye mi amor”, que hizo estallar el Estadio GNP Seguros con los gritos de sus fans.

Antes de cantar el tema, la cantante británica agradeció al público y dijo que en su gira Radical Optimism todo puede pasar y eso es lo que le gusta. Compartió que tenía el placer de contar con un invitado especial, así que pidió que recibieran con aplausos a Fher de Maná.

En cuanto apareció Fher Olvera, en el escenario se escucharon los gritos de los 65 mil asistentes, que cantaron de principio a fin este clásico de Maná.

Fher y Dua Lipa rockearon como nunca, sus energías se conjugaron como si toda la vida hubieran cantado juntos.

En una parte de “Oye mi amor”, Fher puso a gritar a Dua Lipa “a huevo”.

Esta versión de la canción fue ovacionada y Dua Lipa despidió con muchos abrazos a Fher.

En esta gira, la cantante británica ha elegido canciones emblemáticas del país que visita. La noche del lunes en este mismo recinto interpretó “Bésame mucho”, en la versión de Luis Miguel.

En total ha cantado más de 70 covers en toda su gira por Europa, Estados Unidos y América Latina.

▶ #Video | Dua Lipa, sensual y poderosa, inicia esta noche su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros, que luce abarrotado. ¿Con qué canción mexicana nos sorprenderá hoy?



📹: @AdiGochez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/L3VUyphFsj — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 3, 2025

cehr