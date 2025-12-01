Dua Lipa sorprende al cantar ‘Bésame mucho’ en su concierto en CDMX

La cantante Dua Lipa emociona a sus fans en su primer concierto en CDMX de todos los que tiene programados en nuestro país en este mes de diciembre.

La artista está de gira por América Latina y en cada uno de ss conciertos ha cantando temas emblemáticos de cada país. En Argentina rindió homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati al interpretar “De música ligera”. En Colombia cantó un tema de Shakira “Antología”.

Dua Lipa canta “Bésame mucho” en México

La cantante Dua Lipa llegó a México y ahora interpretó el tema “Bésame mucho”, una pieza icónica de la música popular mexicana, que han interpretado decenas de cantantes a lo largo de la historia, uno de ellos fue Luis Miguel.

▶ #Video | La cantante británica Dua Lipa ofrece un homenaje musical al público mexicano e interpreta el clásico tema "Bésame Mucho" durante su presentación en el país. La artista pop canta el popular bolero mexicano y sorprende a miles de asistentes que celebran el gesto con… pic.twitter.com/ugl1L8spdJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 2, 2025

Dua Lipa no dudó en interpretar este tema de “Bésame mucho”, que originalmente fue compuesto por la artista mexicana Consuelo Velázquez, canción que la dio a conocer y consagró en México y en el mundo, y a la que se considera “La canción del siglo XX”.

El tema es tan emblemático que Dua Lipa no es la única artista internacional que lo ha cantado, otros famosos de gran fama mundial que lo han hecho son The Beatles, Frank Sinatra y Nat King Cole.

Con información de Carlos Aguillón