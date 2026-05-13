Los Spotify Podcast Awards 2026 llegan este miércoles con una nueva edición que celebra lo mejor del contenido en audio digital en español. Estos premios, organizados por Spotify México, reconocen a los creadores que han marcado tendencia en distintos géneros y formatos, desde la comedia y el entretenimiento hasta la investigación periodística y la psicología.
La lista de nominados refleja la diversidad de contenido y el impacto que los podcasts han tenido en la audiencia mexicana y latinoamericana en el último año. Para tener una competencia justa, los propios usuarios votaron durante casi un mes por sus creadores de contenido favoritos. Finalmente, este 13 de mayo, conoceremos a los ganadores.
Nominados a los Spotify Podcast Awards 2026 por categoría
Conoce a los creadores de contenido que fueron nominados este año a los Spotify Podcast Awards:
AIRE AL PODCAST
- LA CORNETA
- EL PODCAST DE MARCO ANTONIO REGIL
- MARTHA DEBAYLE
- LA ENTREVISTA CON YORDI ROSADO
- ASÍ SE HACEN LOS CHISMES
HABLA HISPANA
- ROCA PROJECT (ES)
- TENGO UN PLAN (ES)
- EL PODCAST DE MARIAN ROJAS ESTAPÉ (ES)
- VOS PODÉS (CO)
- LO QUE TÚ DIGAS CON ALEX FIDALGO (ES)
- PSICOLOGIA AL DESNUDO | @PSI.MAMMOLITI (ARG)
- LOS HOMBRES SÍ LLORAN (CO)
- MICRODOSIS DE AMOR PROPIO (CO)
- LA RUINA (ES)
- LA CRUDA (ARG)
BUSINESS & TECH
- DIMES Y BILLETES
- CRACKS PODCAST CON OSO TRAVA
- LA ESTRATEGIA DEL DÍA MÉXICO
- SINERGÉTICOS
- CHISME CORPORATIVO
CRIMEN
- PENITENCIA
- LEYENDAS LEGENDARIAS
- RELATOS FORENSES PODCAST
- CRIMINALISTA NOCTURNO
- CRIMINALMENTE
CHISME
- NOCHE DE CHICXS
- HABLEMOS DE TAL CON UNTALFREDO
- NIÑAS BIEN
- BUZÓN DE QUEJAS
- VILLA GODÍN PODCAST
AMOR PROPIO
- SE REGALAN DUDAS
- SEIS DE COPAS
- PSICÓLOGA PAU
- LA MAGIA DEL CAOS CON AISLINN DERBEZ
- DATE CUENTA PODCAST
ENTREVISTA
- GUSGRI PODCAST
- PEPE&CHEMA PODCAST
- CREATIVO
- TENGO MUCHAS PREGUNTAS AL RESPECTO
- DIARIO DE UN HUMANO
TERROR
- RELATOS DE LA NOCHE
- EXTRA ANORMAL
- PARANORMAL
- HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
- LEYENDAS LEGENDARIAS
COMEDIA
- LAS ALUCINES
- LA COTORRISA
- LAS DAMITAS HISTERIA
- PANDA SHOW - PICANTE
- PAR DE TRES
REVELACIÓN
- MIS TRAUMAS, MIS CHISTES
- PERTURBA2
- CRIATURITAS DE LA NOCHE
- BESTIES CON MTV
- SANTOS BRAVOS - LA SERIE
TOP DE LOS TOP
- RELATOS DE LA NOCHE
- LAS ALUCINES
- LA COTORRISA
- EXTRA ANORMAL
- GUSGRI PODCAST
- PARANORMAL
- FARID DIECK | RELATOS Y REFLEXIONES
- HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
- SE REGALAN DUDAS
- PENITENCIA
Del 20 de abril al 4 de mayo los usuarios de Spotify pudieron votar por su podcast favorito para los premios de este año. Este 13 de mayo se podrá ver la transmisión en vivo a través de la plataforma de Spotify y en las cuentas oficiales de la marca en YouTube, Instagram y X.