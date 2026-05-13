Nominados a los Spotify Podcast Awards 2026 por categoría

La segunda edición de los premios se celebra esta noche; conoce lo más destacado en comedia, entrevista, investigación periodística y terror del último año

Foto: IG spotifymexico/Edición La Razón
Martha Díaz

Los Spotify Podcast Awards 2026 llegan este miércoles con una nueva edición que celebra lo mejor del contenido en audio digital en español. Estos premios, organizados por Spotify México, reconocen a los creadores que han marcado tendencia en distintos géneros y formatos, desde la comedia y el entretenimiento hasta la investigación periodística y la psicología.

La lista de nominados refleja la diversidad de contenido y el impacto que los podcasts han tenido en la audiencia mexicana y latinoamericana en el último año. Para tener una competencia justa, los propios usuarios votaron durante casi un mes por sus creadores de contenido favoritos. Finalmente, este 13 de mayo, conoceremos a los ganadores.

Conoce a los creadores de contenido que fueron nominados este año a los Spotify Podcast Awards:

AIRE AL PODCAST

  • LA CORNETA
  • EL PODCAST DE MARCO ANTONIO REGIL
  • MARTHA DEBAYLE
  • LA ENTREVISTA CON YORDI ROSADO
  • ASÍ SE HACEN LOS CHISMES

HABLA HISPANA

  • ROCA PROJECT (ES)
  • TENGO UN PLAN (ES)
  • EL PODCAST DE MARIAN ROJAS ESTAPÉ (ES)
  • VOS PODÉS (CO)
  • LO QUE TÚ DIGAS CON ALEX FIDALGO (ES)
  • PSICOLOGIA AL DESNUDO | @PSI.MAMMOLITI (ARG)
  • LOS HOMBRES SÍ LLORAN (CO)
  • MICRODOSIS DE AMOR PROPIO (CO)
  • LA RUINA (ES)
  • LA CRUDA (ARG)

BUSINESS & TECH

  • DIMES Y BILLETES
  • CRACKS PODCAST CON OSO TRAVA
  • LA ESTRATEGIA DEL DÍA MÉXICO
  • SINERGÉTICOS
  • CHISME CORPORATIVO

CRIMEN

  • PENITENCIA
  • LEYENDAS LEGENDARIAS
  • RELATOS FORENSES PODCAST
  • CRIMINALISTA NOCTURNO
  • CRIMINALMENTE

CHISME

  • NOCHE DE CHICXS
  • HABLEMOS DE TAL CON UNTALFREDO
  • NIÑAS BIEN
  • BUZÓN DE QUEJAS
  • VILLA GODÍN PODCAST

AMOR PROPIO

  • SE REGALAN DUDAS
  • SEIS DE COPAS
  • PSICÓLOGA PAU
  • LA MAGIA DEL CAOS CON AISLINN DERBEZ
  • DATE CUENTA PODCAST

ENTREVISTA

  • GUSGRI PODCAST
  • PEPE&CHEMA PODCAST
  • CREATIVO
  • TENGO MUCHAS PREGUNTAS AL RESPECTO
  • DIARIO DE UN HUMANO

TERROR

  • RELATOS DE LA NOCHE
  • EXTRA ANORMAL
  • PARANORMAL
  • HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
  • LEYENDAS LEGENDARIAS

COMEDIA

REVELACIÓN

  • MIS TRAUMAS, MIS CHISTES
  • PERTURBA2
  • CRIATURITAS DE LA NOCHE
  • BESTIES CON MTV
  • SANTOS BRAVOS - LA SERIE

TOP DE LOS TOP

  • RELATOS DE LA NOCHE
  • LAS ALUCINES
  • LA COTORRISA
  • EXTRA ANORMAL
  • GUSGRI PODCAST
  • PARANORMAL
  • FARID DIECK | RELATOS Y REFLEXIONES
  • HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
  • SE REGALAN DUDAS
  • PENITENCIA

Del 20 de abril al 4 de mayo los usuarios de Spotify pudieron votar por su podcast favorito para los premios de este año. Este 13 de mayo se podrá ver la transmisión en vivo a través de la plataforma de Spotify y en las cuentas oficiales de la marca en YouTube, Instagram y X.

