Kass Quezada ‘Quesito’ confirma su ruptura con Arturo tras rumores: ‘No me arrepiento’

Kass Quezada, mejor conocida en redes sociales como Quesito, ha aclarado los rumores donde desde hace varios días, aseguraban que la integrante de Las Alucines había terminado con Arturo, su novio desde hace casi tres años.

Los rumores sobre la ruptura de Kass Quezada ‘Quesito’ con su novio Arturo surgieron en medio de las celebraciones por la boda de su amigo, Un Tal Fredo, a pesar de que ella mencionó que no llevaría a su novio a la boda de su amigo por cuestiones de agenda.

Las especulaciones también se dieron en medio de los rumores del supuesto divorcio de Lupita Villalobos, quien desmintió su separación pero sí mencionó que tiene algunos problemas en su dinámica con Juan.

Estas declaraciones han hecho que muchos Internautas teoricen que Arturo le habría sido infiel a Quesito y Juan habría evitado comentarlo a su esposa, lo que habría generado la crisis. Sin embargo, la integrante de Las Alucines ya lo negó todo.

Quesito confirma el fin de su noviazgo con Arturo

A través de su canal de Instagram oficial, la famosa escribió un mensaje contundente a sus seguidores en el que aclaró que sí ha terminado con su pareja, pero que el resto de los rumores que hablan de una infidelidad, son completamente falsos.

La influencer confesó que decidió hablar a raíz de la fuerza que tenían los rumores: Voy a adelantar en mi proceso. Tengo semanas fuera de mi relación. No nos hicimos nada, no terminamos mal, no nada“, aclaró.

Kass Quezada (Quesito) confirma los rumores, su relación con Arturo ha terminado pic.twitter.com/Y4mrbb61MY — Manu 🪐 (@manuvixcx) March 27, 2026

“Él va a ser una persona en mi corazón para siempre que me demostró paciencia, amor y me regalo casi 3 años padrísimos de los cuales no me arrepiento ni un día“, aseguró. ”Es una persona que respeto tanto que por lo mismo en mi proceso intente hacerlo en mi tiempo y con la gente que quiero que no se me ha separado en ningún momento", agregó.

Kass remarcó la falsedad de los rumores, así como la insistencia de terceros por conseguir información sobre lo ocurrido: “Lo que no voy a tolerar son todos estos comentarios inventando, atormentando y exigiendo información. Se nos ha acusado hasta de estar haciendo un movimiento de PR”, comentó.

“Mi vida y la de él no siendo una persona publica JAMAS va a ser tomada a juego y con la insensibilidad de todas las cosas que han inventado. Entiendo que es mi decisión contar y compartir quien soy con ustedes pero recuerden que soy humano y siento”, finalizó Kass Quezada.