Kass Quezada lloró por la pelea de box de Lupita Villalobos: ‘Le dije que era de broma’ | VIDEO

El pasado miércoles, Lupita Villalobos sorprendió a todos al revelarse que formará parte de la cartelera de la próxima edición de Supernova, evento mexicano que box amateur que enfrenta a creadores de contenido en el ring.

Y es que la propia Lupita Villalobos admitió que será su primera vez peleando y el día del anuncio, llevaba apenas dos días de entrenamiento de box para su pelea contra Kim Shantal el próximo 26 de abril, mostrando en todo momento una actitud confiada.

Quien no la pasó tan bien en un primer momento fue Kass Quezada ‘Quesito’, la compañera de la norteña en el podcast Las Alucines que las convirtió en un fenómeno de las redes sociales. La joven de 28 años de edad mostró preocupación cuando su amiga le reveló que participaría en el evento deportivo.

Lupita Villalobos revela que Kass Quezada lloró por su pelea de box

La modelo de redes sociales admitió que en un primer momento le dijo a su amiga que “era una pelea de broma” y que fue hasta hace poco, cuando Kass se puso a investigar, que se dio cuenta de la mentira.

“Se puso a ver peleas del Supernova y me dijo ‘Lupita, me dijiste que era de broma. No, no, no, se están pegando de verdad’, se le pusieron los ojos súper llorosos”, recordó sobre el momento en que Quesito la cuestionó sobre “por qué va a ir a que le peguen”.

De manera confiada, Lupita le aseguró que “no le van a pegar” gracias a su entrenamiento y entonces su amiga replicó “nunca has entrenado” antes de que comenzara a ponerse muy nerviosa porque Quesito asegura que no sabe qué hará en ese momento.

“Yo le dije desde hace meses que era de broma par mantenerla tranquila. Cuando se enteró de que es boxeo de verdad se puso muy nerviosa mi chiquita, pero igual ahí va a estar ella apoyándome”, aseguró.

"Voy a envejecer 10 años en un día“, señaló Quesito como reacción al video de Eliot Media donde su amiga confiesa la mentira blanca que hizo su amiga para no hacerla preocuparse por tanto tiempo.

Algunas de las reacciones de usuarios de redes sociales fueron: