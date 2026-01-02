Xuxo Dom denuncia amenazas y extorsión tras caso contra Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa | VIDEO

El comediante Xuxo Dom rompió en llanto a través de sus historias de Instagram, donde denunció haber sido víctima de amenazas y extorsiones, así como irregularidades en el caso de su esposa Jessica Bustos contra Ricardo Pérez y Slobotzky, de La Cotorrisa.

Días antes, Jessica Bustos había denunciado que se realizó una audiencia sin notificarla en el caso de La Cotorrisa. “Me enteré de que hubo una audiencia de omisiones, la cual no se me notificó, no se me avisó ni a mí ni a mis abogadas… Sin poder defenderme, se declaró nula una de las pruebas más importantes… todo lo hicieron por debajo del agua”, dijo en una transmisión en vivo,

Buenos días México, pues nada hoy nos dieron una GRAN noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando como proyecto. (Tuve que ponerlo así por si las moscas 😂) Los Tqm 🙌🏻🤟🏻❤️ — Slobotzky (@Slobaby_) December 30, 2025

Las declaraciones ocurrieron después de que Slobotzky celebrara una resolución a su favor en un asunto legal que llevaba con Ricardo Pérez. “Buenos días México, pues nada hoy nos dieron una GRAN noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando como proyecto. (Tuve que ponerlo así por si las moscas)”, escribió en X.

Xuxo Dom llora en redes sociales

Xuxo Dom denunció amenazas a través de redes sociales: “No saben cuanto deseo que no hubiera pasado nada de esto. A que me hubieran dejado hacer mis cosas, que no se burlaran de mí, ni de mi esposa, se los juro, yo no quise que hablaran de mí, ni que originaran toda esta ola de cosas”, comenzó.

El hombre cuestionó la comedia de los creadores de contenido, al señalar que su familia no ha sido la única que ha resultado afectada de este tipo de situaciones y que incluso han llegado a atacar a niños con discapacidad con sus bromas.

“Todavía su ego, su orgullo y su poder los hace decir que no pasó nada, que no hicieron nada malo. Sobornando e inventando cosas. Se los juro, yo no quiero su mugre dinero, y se los dije”, sentenció.

“Me llamaron hambreado. Todo mundo comenzó a comentar ‘hambreado’, porque ustedes lo dijeron. ¿Qué te hice, cabrón? Y las amenazas siguen, la extorsión sigue. Sí, estoy muy desesperado… mis 13 años de carrera”, lamentó.