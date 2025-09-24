Denuncian a Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa por supuesto acoso | VIDEO

En medio de la disputa entre Ricardo Pérez por los supuestos ataques a Susana Zabaleta, un nuevo escándalo sacude a La Cotorrisa, pues señalan a los famosos de supuesto acoso sexual y ya se presentó una denuncia en contra del influencer y su compañero Slobotzky.

Denuncian a La Cotorrisa por acoso

Fue Jesica Bustos, esposa del influencer Xuxo Doom, quien dio a conocer que ya presentó una denuncia en contra de Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa por haber hecho comentarios fuera de lugar en uno de sus episodios.

La mujer señaló: “Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información”, contó.

“Esta situación me ha afectado bastante, a mi familia, mi honor, mi integridad, mi autoestima y es por eso que decidí realizar esto y dar ejemplo de que no se dejen ante nadie y menos que te acosen sexualmente y te violenten y menos habiendo consecuencias legales”, señaló.

¿Qué dijeron en La Cotorrisa de la esposa de Xuxo Doom?

Fue en el episodio 308 del podcast llamado Confundió mi declaración con un asalto que los creadores de contenido bromearon sobre el trabajo del creador de contenido. Sin embargo, el momento polémico llegó cuando decidieron opinar de su esposa Jesica.

Si bien los comediantes indicaron que su intención no era ofender, siguieron haciendo bromas sobre el físico de la mujer. Esto habría sido el motivo por el que los demandó.

Por su parte, Xuxo dejó claro que para él no se trataba de una broma y no le pareció la manera en la que se expresaron. Por su parte, Jesica mencionó: “Según yo, nada más conozco al que es pareja de Zabaleta, alguna vez lo saludé, pero no manches, es de mal gusto”, expresó molesta.

“Es una falta de respeto porque yo no me llevo con ellos, no los conozco. No sé si Slobotzky tiene pareja, pero el otro sí, por la Zabaleta, pero si yo te oigo a ti hablando algo así, tus maletas ya están afuera de la casa, se me hace una falta de respeto para mí y para sus mujeres”, señaló.

En el pasado, los integrantes de La Cotorrisa pidieron una disculpa a Jesica y borraron el fragmento del video principal.