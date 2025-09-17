¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta con su ex? Samii Herrera rompe el silencio

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta con su ex?

La relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha dado mucho de qué hablar desde que están juntos, desde su diferencia de edad hasta ahora, señalamientos por una supuesta infidelidad a la cantante que ha generado polémicas en redes sociales.

Después de un enfrentamiento con la prensa, Ricardo Pérez de La Cotorrisa ha sido señalado por supuestamente engañar a su novia Susana Zabaleta con su ex, Samii Herrera. Y es que dicen que el comediante le ha mandado mensajes ‘coquetos’ a su anterior pareja durante su relación actual.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez. ı Foto: larazondemexico

¿Ricardo Pérez engañó a Susana Zabaleta? Esto se sabe

Fue el periodista de espectáculo Gabriel Cuevas quien comentó en una reciente emisión del podcast Cállate los Ojos que el famoso habría tenido conversaciones subidas de tono son su ex pareja, Samii Herrera, destapando así una presunta infidelidad.

“Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que según no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera (…)Yo vi los mensajes, no sé si quería ‘recalentado’, pero ¿para qué le escribes a tu ex?“, cuestionó en un inicio.

Asimismo, aclaró que su intención era ayudar a la cantante a darse cuenta de que el comediante no le habría sido fiel en todo momento durante su relación: “Yo quiero mucho a Susana y por eso te lo digo de hermanas. Tu actual pareja le escribe a su ex o le escribió estando contigo”, señaló.

Ex novia de Ricardo Pérez responde a la polémica

Si bien la pareja no ha dado declaraciones en torno a los rumores de infidelidad, Samii Herrera rompió el silencio con un comunicado en su cuenta de Instagram, donde aclaró lo sucedido.

“Ese mensaje nunca fue una invitación a comer, fue una invitación a platicar situaciones que habían salido a la luz, de mi parte siempre con respeto y sin ningún interés”, dijo.

De este modo, la joven rechaza la versión de Gabo Cuevas: “Lo mencioné en confianza con un tercero, pero jamás a quien lo dijo ni con las intenciones que ahora quieren inventar”, sentenció la joven, que dejó claro que no tiene interés en que se le siga relacionando con Ricardo Pérez.

Cabe mencionar que fue en 2022 que Ricardo Pérez tuvo una relación con Samii que duró hasta 2023. Después de un tiempo, el comediante comenzó su actual relación con Susana Zabaleta.