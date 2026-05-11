Nick Pasqual de How I Met Your Mother es declarado culpable por intento de asesinato

El actor Nick Pasqual, que formó parte de la serie How I Met Your Mother, fue declarado culpable por intento de asesinato tras un violento ataque en contra de su ex pareja, la maquilladora Allie Shehorn, ocurrido en mayo de 2024 en Los Ángeles.

Actor de How I Met Your Mother es declarado culpable

Fue este viernes 8 de mayo que se dio a conocer el veredicto frente al caso de Nick Pasquel, pues el mismo se extendió entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2026. La prensa local informó que el joven recibió una condena por todos los cargos relacionados con el atentado a Shehorn.

🚨How I Met Your Mother Actor convicted of Attempted Murder



“How I Met Your Mother” actor Nick Pasqual has been found guilty of attempted murder after a brutal 2024 attack on his ex-girlfriend, Hollywood makeup artist Allie Shehorn.



On May 23, 2024, Pasqual allegedly broke… pic.twitter.com/B17JIdZMrw — Real Crimes (@Real_Crimes) May 11, 2026

Según documentos judiciales revisados por Entertainment Weekly, el jurado validó dos agravantes, los cuales fueron causar lesiones graves en un contexto de violencia doméstica y utilizar un arma blanca durante el crimen.

Además, el histrión recibió una condena por violación sexual sobre un hecho ocurrido un mes antes del ataque. Se sumaron cargos por robo residencial en primer grado y varios delitos por lesiones contra una pareja o conviviente. El actor de 36 años de edad se había declarado inocente de todas las acusaciones.

La fiscalía comenta que el actor ingresó a la vivienda de su ex pareja durante la madrugada del 23 de mayo de 2024 y la atacó con un cuchillo alrededor de las 4:30 a.m. Tras la agresión, Christine White, amiga de la víctima, encontró a Shehorn gravemente herida en un charco de sangre dentro de la vivienda.

Por su parte, Allie Shehorn declaró ante el tribunal y describió el episodio en el que casi pierde la vida. La maquilladora apareció con cicatrices visibles en el brazo y el cuello; además, comentó que su relación con Pasqual se había vuelto violenta antes de la separación.

'How I Met Your Mother' actor Nick Pasqual has been convicted of attempted murder after stabbing his ex-girlfriend makeup artist Allie Shehorn over 20 times before fleeing to the Mexican border



She stood in court with visible scars on her neck and arms as he was given life in… pic.twitter.com/b1nVehwyXO — Wild Posts (@wildpostss) May 10, 2026

“Cerré la puerta y él empezó a golpearla y a hacer agujeros. Después corrí al baño porque pensé que esa puerta tenía otra cerradura”, declaró entre lágrimas, al recordar uno de los episodios que la hizo terminar su relación.

Por estos antecedentes, la joven ya había solicitado una orden de restricción antes del ataque. Cinco días antes de la brutal agresión hacia Allie, el actor pagó una fianza de 50 mil dólares para salir de prisión. “Tan pronto como pagó la fianza, fue tras ella”, declaró Jeff Dornoff, amigo cercano de Shehorn, a la revista PEOPLE.

Allie Shehorn presentaba más de 20 heridas de arma blanca y tuvo que ser sometida a 14 horas de cirugías reconstructivas y procedimientos de emergencia. También necesitó tubos de alimentación y asistencia respiratoria durante parte de su recuperación.

El actor podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua en una prisión estatal. La audiencia de sentencia de Nick Pasqual quedó programada para el 2 de junio en Los Ángeles.