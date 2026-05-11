Así fue el momento

A.B. Quintanilla corona a Cazzu y la hace llorar con emotivo mensaje: ‘Hay una reina’ | VIDEO

El músico celebró el esfuerzo de la cantante argentina para convertirse en una de las principales figuras de la música latina

A.B. Quintanilla corona a Cazzu y la hace llorar con emotivo mensaje
A.B. Quintanilla corona a Cazzu y la hace llorar con emotivo mensaje Foto: IG: @cazzu
Por:
Mariana Garibay

Cazzu fue coronada por A.B. Quintanilla durante su más reciente concierto en San Antonio, Texas, donde la trapera argentina volvió a homenajear a Selena Quintanilla al cantar nuevamente en compañía del hermano de La Reina del Tex Mex.

‘Si una vez’ fue el tema elegido por Cazzu para cantar al lado de A.B. Quintanilla, quien la acompañó con un bajo en una escena que circuló rápidamente en redes sociales pero que no fue lo más emotivo de la noche, ya que el productor tenía preparado algo más para convertir el encuentro en algo legendario.

Cabe mencionar que un par de días atrás, los músicos ya se habían subido juntos al escenario y él le agradeció a la estrella por invitarlo al escenario. “Gracias Julieta por la invitación a tu show de anoche. Me lo pasé de maravilla”, dijo.

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Fue después de que juntos tocaran la canción ‘Con Otra’ que el famoso de dirigió directamente a Julieta Cazzuchelli (nombre real de la artista) y le dedicó unas emotivas palabras que conmovieron a muchos.

“Julieta, quiero decirte algo de mi corazón: nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes. Nunca dejes que las críticas, los obstáculos o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas adentro”, dijo el productor.

Siguió: “Las grandes historias no empiezan en estadios llenos, nunca... empiezan desde abajo, con sacrificios, con noches difíciles, con lágrimas, con trabajo y con personas que llegan a rendirse”.

@cazzuxselena

Estás fueron las palabras que A.B. Quintanilla le dedicó a Cazzu en Houston y luego coronó a la Jefa en su show. #Cazzu #ABQuintanilla #Selena #Corona #Texas

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Además, el músico evocó el recuerdo de su propia hermana y cuando trabajaron juntos para convertirse en grandes personalidades: “Yo ya viví ese camino desde cero junto con Selena, supimos lo que significaba luchar por un sueño cuando muchos no creen en ti.”

“Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente, y por eso esta corona es para ti”, expresó.

Por su parte, Cazzu abrazó al músico y soltó unas lágrimas cuando recibió la corona, mientras que el público presente celebró lo ocurrido con entusiasmo por el profundo significado detrás de sus palabras.

El momento rápidamente se hizo viral en las redes sociales y horas después, la cantante publicó una foto desde su auto, donde sonríe ampliamente y mantiene la corona que le dio A.B. Quintanilla sobre el escenario.

A.B. Quintanilla corona a Cazzu y la hace llorar con emotivo mensaje
A.B. Quintanilla corona a Cazzu y la hace llorar con emotivo mensaje ı Foto: IG: @cazzu
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