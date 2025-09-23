Susana Zabaleta es abucheada por la prensa y ella los acusa de misoginia | VIDEO

Susana Zabaleta se encuentra en el ojo del huracán desde que su novio Ricardo Pérez comenzó un pleito con los medios de comunicación de farándula, con quienes el integrante de La Cotorrisa explotó días atrás por un incidente donde la actriz estuvo a punto de caer en medio de una persecución de la prensa.

Medios abuchean a Susana Zabaleta

Ricardo Pérez no solo criticó a los medios por poner en riesgo a Susana Zabaleta, según su perspectiva; posteriormente, La Cotorrisa mandó a un ‘periodista’ para incomodar a los reporteros mientras ellos buscan la nota con la cantante, en otro momento. Esto desató la furia de los medios.

@lamejorfm #FlashazoLaMejor 🤯 La prensa se fue con todo en contra de SusanaZabaleta, en pleno aeropuerto le gritaron “¡Prensa digna!”, todo esto tras el sketch de #LaCotorrisa 😱 Ella dejó claro que vienen más videos de ese tipo 🤯 ¿Qué opinas? 👇🏼 ♬ sonido original - LaMejor

El video se hizo viral y desató críticas en el medio de la farándula. Por este motivo, los medios aprovecharon la reciente llegada de la cantante a la Ciudad de México para no entrevistarla y en su lugar, solo gritar “prensa digna” a modo de protesta.

Si bien la grabaron sin hacerle preguntas al inicio, posteriormente sí trataron de conseguir una entrevista con ella, donde ella trató de mostrarse cordial, pero no muy efusiva ante la atención de los medios de comunicación.

Susana Zabaleta acusa de misoginia a la prensa

Posterior al acalorado encuentro con los medios, Zabaleta publicó un breve video en el que da su punto de vista sobre lo ocurrido, quien mencionó que regresaba de grabar una serie cuando se encontró al grupo de reporteros en la salida de las maletas.

“Todos queremos una prensa digna”, comentó al asegurar que ese fue el motivo por el que alzó el puño en señal de apoyo, lo que hizo que recibiera abucheos. “Señoras y señores, eso es misoginia, aquí y en todas partes del mundo”, criticó.

En ese sentido, la mujer señaló: “Yo no tengo la culpa de los millones de vistas que tiene La Cotorrisa. Eso es echarle la culpa a una mujer, a la pareja. Si tienen algo que decirle, que se lo digan a Ricardo”, pidió.

Ricardo Pérez reacciona a los abucheos contra Susana Zabaleta

El integrante de La Cotorrisa y novio de la famosa reaccionó a la polémica interacción de la actriz con los medios de comunicación y criticó que ella haya sido señalada por algo en lo que no formó parte.

“La ‘prensa digna’ yéndosele con todo a Susana por una crítica que hicimos nosotros”, expresó con ironía antes de pedir a sus seguidores que en las publicaciones de los medios publicaran las fechas de conciertos de Susana Zabaleta, antes de compartirlas en el resto de sus historias.