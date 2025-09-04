La ‘desagradable’ reacción de Susana Zabaleta al escuchar cantar a Ángela Aguilar en la comida 300 líderes mexicanos

La comida de los 300 líderes mexicanos fue un evento que reunió a artistas, conductores y políticos mexicanos y ahí estuvieron presentes Ángela Aguilar con su esposo Christian Nodal, así como Susana Zabaleta con su novio Ricardo Pérez.

Uno de los momentos que más llamaron la atención fue que Ángela Aguilar interpretó un tema durante la comida, pero la reacción de Susana Zabaleta al escucharla cantar se volvió viral.

Ángela Aguilar se subió al escenario con un vestido azul turquesa a cantar el tema de “Paloma negra”, mientras todos disfrutaban del momento la actriz y cantante Susana Zabaleta fue captada viendo la presentación de la hija menor de Pepe Aguilar.

Así reaccionó Susana Zabaleta al escuchar cantar a Ángela Aguilar

Susana Zabaleta asistió al evento acompañada de su novio Ricardo Pérez, la actriz se puede ver en el evento compartiendo la mesa con Slobo, amigo de su novio, y con otras celebridades de deporte, la farándula y hasta la política.

En las imágenes, compartidas en redes sociales se puede observar que Susana Zabaleta está siendo abrazada por su novio. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la forma en la que la actriz y cantante observaba la presentación de Ángela Aguilar.

Susana Zabaleta reacciona a Ángela Aguilar cantando ı Foto: Redes sociales

Los usuarios interpretaron la mirada de la famosa como que no le gustaba la forma de cantar de la esposa de Christian Nodal.

“La cara de Susana nos representa”, “Mejor hubiera cantado Zavaleta”, “Pues no se le veían tan emocionados.. o que disfrutaban mucho”, “Amo a @susanazabaleta sabe apreciar lo que no suena Bien”, “Cuánto le habrá costado a ppyonce esta presentación? La demás gente se la queda viendo como que ni al caso”, fueron algunos de los mensajes de redes sociales.

Cabe recordar que Susana Zabaleta estudió música clásica y canto en Italia, por lo que ella sí tiene estudios reconocidos para ser cantante profesional.