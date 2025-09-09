Susana Zabaleta revela qué pensó cuando vio cantar a Ángela Aguilar: ‘Mucha tristeza’ | VIDEO

Susana Zabaleta se hizo viral recientemente por un video en el que la podíamos ver mirando a Ángela Aguilar mientras ella cantaba en la celebración de los 300 líderes más influyentes de México. Y es que muchos aseguran que la famosa artista no estuvo satisfecha con la presentación de la intérprete de regional mexicano.

Y es que muchos coinciden con que Susana Zabaleta no puede ocultar cuando algo no le agrada, pues hace una cara que deja ver su desprecio a la persona o situación, como aseguran sucedió mientras Ángela Aguilar cantaba ‘Paloma Negra’, un clásico del regional mexicano.

Susana Zabaleta reacciona a Ángela Aguilar cantando ı Foto: Redes sociales

Susana Zabaleta explica porqué ‘miraba mal’ a Ángela Aguilar

La actriz y cantante sacó a relucir una vez más su personalidad directa y frontal al explicar que nunca le quiso hacer un desaire a la esposa de Christian Nodal. “No es cierto”, aseguró antes de cambiar de tema.

Sin embargo, la artista sí habló sobre las críticas que han recibido tanto Nodal como Ángela en su relación, empatizando porque ella también ha llegado a enfrentar malos comentarios del público por sus romances.

“(Me da) mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos”, confesó Zabaleta en entrevista con varios medios de comunicación.

En ese sentido, prefirió opinar un aspecto positivo de la labor de la familia por mantener vigente la música mexicana tradicional: “Yo aplaudo mucho lo que están haciendo por la música mexicana”, agregó.

Ante la insistencia de hablar sobre el tema de Ángela, Ricardo Pérez, novio de Susana, intervino al pedir a los medios que no la quisieran enemistar con otro artista, al señalar que ya le habían preguntado al respecto y ella les había contestado.

Por su parte, Susana Zabaleta trató de mantener la calma y agradeció a los medios por el interés de platicar con ella. Por su parte, Ricardo Pérez se mantuvo alerta y no dudó en discutir con los medios cuando su novia estuvo a punto de caer por tropezarse en medio de la entrevista.

“Se les está diciendo [...] Vienen a buscar un chisme, no le quieres preguntar cuál es la ciudad donde se va a presentar, cómo le ha ido, vienen a intentar sacar el chisme. Por eso es poco agradable y no nos detenemos a platicar con ustedes”, sentenció el integrante de La Cotorrisa, visiblemente molesto.