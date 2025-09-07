¿Ángela Aguilar se operó la nariz? Su nueva apariencia desata rumores

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las personalidades más criticadas en el mundo del entretenimiento, tras sus diversas declaraciones que muchos han calificado como desconectadas de la realidad. Por ello, sus apariciones en público generan duras críticas en su contra.

¿Ángela Aguilar se operó la nariz?

Ahora, la esposa de Christian Nodal enfrenta señalamientos en redes sociales por quienes aseguran que Ángela Aguilar se operó la nariz, al mencionar que su perfil luce bastante diferente al compararlo con cómo se veía hace apenas unos meses.

La realidad es que los rumores de una rinoplastia en la famosa no son nuevos, ya que muchos recuerdan que de niña era mucho más evidente que la forma de su nariz era aguileña y de pronto, se hizo mucho más recta, para sorpresa de muchos.

Muchos recuerdan las imágenes de la artista cuando era más chica y aseguran que hubo una intervención quirúrgica que ella no ha revelado de manera directa, a pesar de que las operaciones de nariz son comunes hoy en día.

Las sospechas se reavivaron al ver a la famosa en su famosa presentación de los 300 Líderes más influyentes de México 2025, donde la joven acudió con Christian Nodal y su hermano Leonardo Aguilar.

El público notó que el perfil de la joven había cambiado, pues ahora se le veía una nariz más respingada, lo que generó nuevas críticas y comentarios en su contra.

“No soportaste que la gente te dijera Condorito”, dijo una creadora de TikTok llamada Itzel al mostrar el antes y después de la nariz de la famosa, donde es evidente que se le ve más fina que antes. Siguió: “Andas estrenando perfil, nos dimos cuenta, ya te vimos”, se burló.

“Siempre será Condorito”.

“Le quedó bonita, al menos”.

“¿Habrá alguien que la defiende aparte de su familia y abogados?"

“Va a decir que como aún no se terminaba de desarrollar, por eso tenía la nariz así“.

Recordemos que desde hace varios meses, la artista obtuvo el sobrenombre de ‘Condorito’ por varios usuarios en redes sociales. Esto porque el público asegura que la joven se parece mucho al personaje animado.

Si bien Ángela Aguilar no ha revelado si es cierto que se operó la nariz, la cantante ha admitido en el pasado que no está en contra de las operaciones estéticas, pues en una entrevista confesó que es muy vanidosa y que no dudaría en hacer lo posible para no envejecer viéndose mal.