¿Emiliano Aguilar le hizo una tiradera a Nodal? Esto se sabe de la canción viral

Las redes sociales estallaron recientemente después de la pelea que exhibió Emiliano Aguilar con Christian Nodal, pues circula una canción en la que podemos escuchar la voz del hijo de Pepe Aguilar rapeando contra el esposo de su hermana Ángela.

Es bien sabido que desde hace semanas atrás, Emiliano Aguilar ha ‘sacado los trapitos al sol’ de su familia paterna, después de que viera una entrevista donde Pepe Aguilar critica a su madre, al asegurar que ella le quitó todo al cantante.

Pepe y Emiliano Aguilar ı Foto: IG IG @pepeaguilar_oficial/@emiliano_aguilar.t

Hacen canción con IA de Emiliano Aguilar contra Christian Nodal

En redes sociales, se ha viralizado un video en el que presuntamente el rapero se lanza contra Christian Nodal después de tener un desencuentro.

A pesar del éxito del tema, parece ser que se trata de un trabajo de Inteligencia Artificial, que en cada ocasión se vuelve más difícil de distinguir. Sin embargo, lo podemos notar porque el rapero no ha subido nada al respecto en sus redes sociales, lo que haría si sacara un nuevo tema.

La canción dice: “Te apodan bien cagad* puro apodo de payaso, mejor cállate chaparro, no aguantas ni un put*zo, abandonaste a tu hija por la nalg*s de esponjas, eso no es de hombres eso es depura vergüenza. Vienes de bravo, homs, pero yo sí soy calle tú sólo eres un bulto ese es el put* detalle, con Adela te quemaste ya no tienes palabra, soy la voz de tu tumba, de ésta no te levantas. Tapón de alberca no vales ni verg*, cara de nopal, el barrio ni te respeta, te has quemado, la chimoltrufia te cela cuando quieres, en la calle resolvemos ésta vuelta”.

Algunas de las reacciones por la canción con IA son:

"Emiliano Aguilar todo qué ver“.

“¿De verdad Emiliano escribió esta joyita?"

“Es real esto ?? Alguien que me confirme que si”.

“Es real? O es IA? porque ya sé cómo son, igual me gustó esta respuesta”.

"Nada rima, pero el chiste es decirle sus verdades“.

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Emiliano Aguilar?

Hace un par de días, el rapero compartió una captura de pantalla que después mostró que era completamente real, donde Christian Nodal le hablaba de manera agresiva:

“... Fuck*ng p***y! Deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan jajaja”, le aconseja el cantante de mariacheño.

“Procura hacer una carrera que después de que gente se quiera aprovechar, tus éxitos hablen por si, no la p*ta parodia que tienes en redes. P*to mantenido trinton (treintón)”, sigue el mensaje. Al final, Nodal agrega: “Ahí tiene que ir tu ex pareja al show de mi esposa pa pedir feria. Cul***n”, finaliza el comentario del ex de Cazzu.

Recientemente, el rapero lanzó un nuevo mensaje contra Nodal tras las recientes declaraciones de Cazzu sobre como el progenitor de su hija no le permite viajar a la pequeña, haciendo más complicado el trabajo de la argentina.

“Perro, primero arregla tu vida personal y luego hablas de la mía que aquí el muerto de hambre eres tú“, escribió en el video.

Mientras que varios celebraron la actitud de Emiliano Aguilar en redes sociales, Christian Nodal se ha mantenido callado en torno a la polémica que enfrenta.