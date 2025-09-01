Emiliano Aguilar filtra pelea con Christian Nodal: ‘Cómo se siente que todos te odien’

Emiliano Aguilar ha generado polémica recientemente, al compartir a través de redes sociales una publicación donde exhibe a su cuñado Christian Nodal, quien al parecer le envió un largo mensaje en donde deja claro su descontento hacia él.

En las últimas semanas, Emiliano Aguilar ha llamado la atención en redes sociales por sus fuertes declaraciones respecto a la familia Aguilar, después de que decidiera hablar al darse cuenta de cómo se expresa su padre Pepe Aguilar sobre su mamá.

¡Al parecer Pepe Aguilar no quiere a sus hijos por igual! 🧐

👀La familia Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez porque Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, salió a confesar como su papá hacía notables diferencias entre él y sus hermanos.



🗣️De acuerdo con… pic.twitter.com/oMtkGU5Y6j — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 29, 2025

Esto ha desatado que el joven comente varias situaciones de la familia. Desde que no recibía el mismo trato que Leonardo o Ángela Aguilar, hasta una supuesta relación violenta que vivió la cantante y también ha opinado de las desatinadas declaraciones de sus familiares.

Emiliano Aguilar se lanza contra Christian Nodal

Ahora, el rapero se lanzó en contra del esposo de su hermana y cantante de regional mexicano, Christian Nodal, al compartir una conversación privada que tuvieron recientemente que habría sucedido en la plataforma de Instagram.

En la captura de pantalla, se puede ver solo una parte del mensaje de ‘El Forajido’ y aparece su foto de perfil actual junto con su nombre. “... Fuck*ng p***y! Deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan jajaja”, le aconseja el cantante de mariacheño.

“Procura hacer una carrera que después de que gente se quiera aprovechar, tus éxitos hablen por si, no la p*ta parodia que tienes en redes. P*to mantenido trinton (treintón)”, sigue el mensaje. Al final, Nodal agrega: “Ahí tiene que ir tu ex pareja al show de mi esposa pa pedir feria. Cul***n”, finaliza el comentario del ex de Belinda y Cazzu.

Tras esto, Emiliano responde con emojis de risa y un mensaje breve: “Cállese a la ver** compa. ¿Cómo se siente que todos te odien? Yo he estado ahí y ahora te toca a ti, me la pelas pin*** cul* machin", reaccionó el rapero y le mandó una foto editada de él.

A través de la publicación, Emiliano Aguilar también comentó: “Pero no me lo dices de frente verdad y luego me bloqueas pocos hue***. Ahora entiendo porque todas las morras inteligentes te dejan, perro”.

“Me la pelas Nodalito y aparentemente le debes un ching* de feria a la gente, sin la gente no somos nada, deberías recordar eso de vez en cuando”, termina.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en celebrar que Emiliano Aguilar expusiera su conversación con Christian Nodal y se burlaron del esposo de Ángela Aguilar con comentarios como los siguientes:

“¿El wey mas funado de las redes te quiere dar lecciones de vida?"

“Jajajajaja le mandaba el meme“.

“Ayy Nopal tu ni a tu hija miras. Mejor cállate xq todos sabemos que Emiliano te puede partir tu madre“.

“Primero el perro y ahora Nodal, defendiéndose con los pobres anímales“.

“Nodal metido en todo menos en su paternidad“.