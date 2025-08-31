El influencer Kunno es una de las personas más cercanas a Ángela Aguilar. Tras el apresurado matrimonio de la cantante con Christian Nodal, el hate hacia la pareja no se ha detenido. Por ello, el creador de contenido salió a defender a su amiga y habló sobre la polémica que envuelve a los artistas.

Kunno defiende a Ángela Aguilar y envía fuerte mensaje a sus ‘haters’

En entrevista para En Casa con Telemundo, Kunno afirmó que la sociedad tiene una “doble moral” y dio a entender que, aunque celebran el amor, no paran de atacar a Ángela y a Christian, una pareja enamorada.

“Es muy fuerte la doble moral de muchas personas, simplemente por enamorarse (Ángela y Christian) están siendo fuertemente atacados”, dijo Kunno.

Además, resaltó que Ángela lo ha apoyado durante momentos difíciles de su vida, como el odio que recibió en redes sociales o en sus fracasos amorosos.

“Siempre ha estado en momentos muy fuertes que a lo mejor yo no he compartido en mis redes sociales, pero cuando a mí me llegaba mucho hate, ella siempre estuvo ahí; cuando yo pasé por situaciones amorosas, ella siempre me dio los mejores consejos”, explicó.

Ángela y Kunno siempre compartiendo momentos únicos y gozando al máximo en los shows de Christian. ✨️🥰 pic.twitter.com/SiC2FqGsH8 — Angelitxs_forajidxs_0 (@Nodal_Aguilar) August 25, 2025

Al ser cuestionado por los conductores por su presencia en conciertos, restaurantes e incluso por publicar videos junto a la cantante pese a la polémica del momento, Kunno explicó que su intención es simplemente brindar apoyo a su amiga. Esto pese a que sus apariciones públicas con la hija de Pepe Aguilar lo han expuesto a duras críticas y rechazo por parte del público.

El ejemplo de este apoyo incondicional es que hace unos días el influencer y la intérprete de “Dime cómo quieres” fueron captados disfrutando de un concierto de Nodal, o montando a caballo juntos.

De igual modo, Kunno aseguró en la entrevista que apoyará incondicionalmente a Ángela y a su esposo Christian, por lo que no dudará en salir a defenderla. “No puedo no estar para ella; en esos momentos en los que la necesité, ella estuvo y ahora voy a estar siempre”, afirmó el amigo de Ángela Aguilar.