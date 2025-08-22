Jaime Camil reacciona a las criticas por su encuentro con Ángela Aguilar y Nodal | VIDEO

Jaime Camil reacciona a las criticas por su encuentro con Ángela Aguilar y Nodal

Jaime Camil dejó ver su sorpresa por las críticas que recibió en los últimos días por asistir a uno de los conciertos de Los Aguilar en el Hollywood Bowl, donde convivió un momento con Ángela Aguilar y Christian Nodal, mostrando su admiración por el talento de la pareja.

Fue el pasado fin de semana que Jaime Camil dedicó unas palabras a la familia. ““El talento y carisma de esta familia son ilimitados e indiscutibles, al igual que el legado de nuestra cultura que han compartido con el mundo”, escribió.

Además, publicó un video donde se encuentra con Ángela Aguilar y la halaga: “Pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente. Bravísimo. Tu trascendencia como artista será indeleble, atemporal e imparable”.

Algunos de los comentarios de usuarios por el encuentro fueron:

“Me caías muy bien hasta que nombraste a Angela“.

“Jaime, parpadea si Pepeyonce te obligó a subir esto“.

“Bloqueado”.

“Supongo que a él si le están pagando“.

Jaime Camil reacciona a los comentarios por su encuentro con Los Aguilar

En una entrevista para Venga la Alegría con Ricardo Casares, el comediante aseguró que al publicar las imágenes con los artistas, su intención nunca fue desatar críticas, sino reconocer el talento mexicano y agradecer la invitación que le hicieron.

“Sí dije, ¡qué bárbaro!, ¡qué cosa! ¿Qué está pasando? Yo puse algo de que gracias por invitarme, Pepe, qué maravilloso concierto. Felicidades, Ángela. Hermano, no te puedo explicar el hate“, dijo sorprendido.

Cuando el conductor le quiso explicar que el público está muy enojado con la familia y particularmente con los esposo, Camil aseguró que no sabía cuál era la situación, por lo que señaló que debía de entender lo que sucedía:

“Yo no estoy enterado de esto. Me tengo que enterar. Soy tan poco relevante. Y tengo una edad avanzada y ni siquiera sé qué es funado”, agregó entre risas. “Aquí no llegan los programas de chismes. Pasar por un escándalo fuerte, se requiere mucho temple”, agregó.

Después, habló sobre la presentación sinfónica de la familia Aguilar este fin de semana: “Qué bárbaro verlos en un icónico lugar como el Hollywood Bowl. Diecisiete mil personas. Todos aplaudiendo. O sea, si el escándalo está tan, como dicen, pues yo, yo oí mucho apoyo. Yo oí muchos aplausos”, sentenció.

Sus nuevas declaraciones desataron nuevos comentarios por parte del público, que mencionaron que en Estados Unidos sí se conoce la polémica que protagonizan Ángela Aguilar y Christian Nodal, por lo que consideran lo dicho por Jaime Camil como una excusa.