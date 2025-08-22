El cantante Christian Nodal estaría enfrentando presuntos problemas financieros, lo que le impediría cumplir con el pago completo de la pensión alimenticia para su hija Inti, fruto de su relación con la intérprete argentina Cazzu.

Su vida amorosa polémica podría estar impactando en el número de conciertos que da y las reproducciones de sus temas en plataformas, pues el público ya no consume como antes su música.

Nodal estaría en bancarrota y no puede pagar la pensión de su hija con Cazzu

Según declaraciones del presentador de televisión de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, el artista mexicano no estaría pasando por una buena etapa económica, a pesar de estar actualmente casado con Ángela Aguilar, integrante de una de las familias más influyentes y reconocidas en el ámbito musical.

Raúl de Molina también reveló que la manutención que debe enviar el sonorense a su hija Inti es de siete mil dólares mensuales. El conductor de televisión que está haciendo lo que llamó un “esfuerzo extraordinario” por cumplir con su obligación.

Además, aseguró que la cercanía de Nodal en el ámbito artístico a Pepe Aguilar, papá de su esposa, provoca que sus fans se alejen y él tenga menos ingresos.

“Nadie se va a atrever a decirlo. Él tiene que separar su matrimonio de su carrera. Esto está afectando a su carrera, si se presenta con Pepe”, comentó el conductor.

“Para Christian Nodal mandar en este momento siete mil dólares implica hacer un esfuerzo extraordinario, porque aunque ustedes piensen que gana mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa”, expresó.

De acuerdo con el presentador de televisión, personas cercanas a Nodal afirman que el cantante de “Adiós amor” y “Botella tras botella” no tiene tantos conciertos pactados como en años anteriores, cuando era una de las estrellas del regional mexicano.

Inti, la hija de Cazzu y Nodal

La hija de los cantantes Cazzu y Christian Nodal se llama Inti y nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina. Esto significa que actualmente la pequeña tiene casi dos años (alrededor de 1 año y 11 meses).

Se sabe que Inti vive en Argentina, bajo el cuidado de su madre, después de la polémica separación de sus padres. Cazzu tiene la custodia total y comparte en redes sociales momentos junto a su hija. Además, ha comentado en entrevistas que la niña asiste a clases de música y circo, juega en el parque y cuenta con la compañía de una niñera.