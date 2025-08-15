Christian Nodal libra demanda millonaria en Colombia | VIDEO

En medio de la polémica, el equipo de Christian Nodal celebra una victoria, pues el cantante se ha librado de una fuerte demanda por supuesto incumplimiento de contrato por parte de Alive Productions por un concierto que canceló el artista de un momento a otro en Colombia.

A pesar de que actualmente Christian Nodal está en el ojo del huracán por sus recientes declaraciones sobre su ruptura con Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar, el cantante se encuentra libre de un problema legal que llevaba desde el 2022 en proceso.

Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu en mayo de 2023 juntos en ensayo del Foro Sol ı Foto: X

Nodal gana demanda contra promotora

El cantante libró una demanda que pudo haberle costado 2.5 millones de dólares, pero fue rechazada por un juzgado en Bogotá. “Queda desvirtuada la versión según la cual el artista adeudaba suma alguna a dicha empresa”, menciona como uno de los puntos a destacar.

Al parecer, el rechazo vino por falta de pruebas que pudieran llevar a la duda razonable. En ese sentido, se mencionaría que Nodal hizo dos conciertos en Colombia que no se le pagaron, por lo que la empresa le debería a el 2 millones de dólares por ambas presentaciones.

“Continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre”, comentó al respecto uno de los abogados de ‘El Forajido’, Miguel Ángel Morales, quien asegura que la compañía “quería buscar fama y darse a conocer” ya que supuestamente se encuentra en bancarrota.

¿Por qué una productora Colombiana demandó a Christian Nodal?

Fue en el año 2022 que Christian Nodal viajó a Colombia y disfrutó de sus maravillas en compañía de Belinda y su familia. Sin embargo, la productora después lo acusó de haber fallado a su contrato.

Por su parte, el equipo de abogados del cantante denunció que ‘El Forajido’ no había cometido ningún error con ellos y que al contrario, ellos eran quiénes no habrían terminado de pagar por el trabajo del ahora esposo de Ángela Aguilar.

Meses atrás, el abogado de Alive Productions, Juan José Sotelo, aseguró que el artista junto con su familia y su entonces prometida, Belinda, habían disfrutado de lujos que costeó la casa productora con la intención de fortalecer la relación con el cantante.

“Un ejemplo de ellos es para finales de diciembre del 2021, la familia Nodal, el artista, su expareja Belinda, decidieron pasear en Cartagena, en Colombia, ytodo fue organizado, la logística, costeado por la compañía, ellos quisieron tener un viaje exprés a la nieve. Viajes exprés que ponen en aprieto los conciertos, pero que igual se satisfacían para tener complacido al artista", detalló el abogado en ese entonces.